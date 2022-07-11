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2 часа назад

Какие лекарства стоит взять с собой в дорогу

Парламентская газета

Отправляясь в отпуск, важно не забыть подготовить аптечку с необходимыми в дороге лекарствами. Какие препараты стоит взять с собой, собираясь в дорогу, рассказала в интервью радио Sputnik терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.

Какие лекарства стоит взять с собой в дорогу
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Прежде всего, в аптечке должны быть препараты, которые вы принимаете базово. Если у вас повышенное артериальное давление, необходимо позаботиться, чтобы лекарства для снижения давления были представлены в аптечке в достаточном количестве, так как зачастую на отдыхе человек лишен возможности приобрести недостающие медикаменты. Также в аптечку следует положить препараты, необходимые для купирования хронических заболеваний. Предварительно этот вопрос стоит обговорить с лечащим врачом, отметила Романенко.

Кроме того, в дорожной аптечке обязательно должны быть жаропонижающие и антигистаминные препараты, а также сорбенты, которые помогут вывести токсины при отравлениях, и средства для оказания первой помощи при травмах.

«На случай укусов насекомых в вашей аптечке должны быть противоаллергические препараты, желательно третьего поколения, которые лишены таких побочных действий, как сонливость, и которые более безопасны. Антисептики, бинты, водонепроницаемые лейкопластыри позволят оказать первую помощь (в случае травмы — ред.) и предотвратить развитие осложнений»,

— добавила терапевт.

Ранее терапевт Татьяна Налегач рассказала, как правильно хранить лекарства. Лучше всего для этой цели подойдет пластиковый или картонный контейнер с плотной крышкой, который будет стоять в темном и сухом месте. При этом желательно не хранить медикаменты в ванной комнате, на балконе или рядом с нагревателем, так как это грозит повышенной влажностью и перепадом температур, что недопустимо для хранения лекарств.

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