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2 часа назад

Почему нельзя купаться на диких пляжах

Мира Маркина

Чтобы избежать толп отдыхающих, некоторые едут купаться на необорудованные пляжи. Однако отдых на таких территориях может закончится для человека плачевно. Количество утонувших в летний сезон исчисляется десятками людей. В чем опасность диких пляжей, рассказываем в материале "Рамблера".

Почему нельзя купаться на диких пляжах
Фото: Кадр из фильма "Челюсти 4: Месть"Кадр из фильма "Челюсти 4: Месть"

На территориях, не предназначенных для купания, нет спасателей, смотровых вышек и спасательного инвентаря. Если человек начнет тонуть, шансы, что он выберется самостоятельно, очень низкие. Кроме того, на диких пляжах нет сигнальных флагов, по которым можно понять разрешено ли купаться в море или нет. Поэтому есть большие риски, и, делая выбор в пользу отдыха в необорудованных местах, человек сам будет нести ответственность за свою безопасность.

Еще одна опасность диких пляжей - неизученное дно. В разрешенных для купания местах водолазы проводят тщательные проверки. Специалисты достают со дна десятки килограммов мусора. На необорудованном пляже в воде могут быть затопленные бревна, острые камни, металлические прутья, сваи, стекла, об которые из-за незнания человек может серьезно пораниться. При этом помощь в таком случае прибудет не скоро.

Экологи выделяют еще одну причину, почему нельзя останавливаться на диких пляжах - отдыхающие могут навредить окружающей среде. Помимо большого количества оставленного на берегу мусора, уничтожающего морских обитателей, люди вредят популяции растений, в том числе краснокнижных.

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