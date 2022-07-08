Почему нельзя купаться на диких пляжах

Чтобы избежать толп отдыхающих, некоторые едут купаться на необорудованные пляжи. Однако отдых на таких территориях может закончится для человека плачевно. Количество утонувших в летний сезон исчисляется десятками людей. В чем опасность диких пляжей, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Челюсти 4: Месть" Кадр из фильма "Челюсти 4: Месть"

На территориях, не предназначенных для купания, нет спасателей, смотровых вышек и спасательного инвентаря. Если человек начнет тонуть, шансы, что он выберется самостоятельно, очень низкие. Кроме того, на диких пляжах нет сигнальных флагов, по которым можно понять разрешено ли купаться в море или нет. Поэтому есть большие риски, и, делая выбор в пользу отдыха в необорудованных местах, человек сам будет нести ответственность за свою безопасность.

Еще одна опасность диких пляжей - неизученное дно. В разрешенных для купания местах водолазы проводят тщательные проверки. Специалисты достают со дна десятки килограммов мусора. На необорудованном пляже в воде могут быть затопленные бревна, острые камни, металлические прутья, сваи, стекла, об которые из-за незнания человек может серьезно пораниться. При этом помощь в таком случае прибудет не скоро.