Блогер рассказала о лайфхаках перед поездкой в отпуск

«Когда выбираете, необязательно ехать в то место, которое самое популярное и куда едут все. Если расширить границы в 100 километров, вы уже попадете в другой регион и условия. Об этом мало кто знает. В этом смысле соцсети дают нам огромные возможности – перед поездкой можно посмотреть, кто там уже был. Практически во всех районах есть местные Telegram-каналы, где люди выкладывают актуальные новости. Потом я бы советовала оценить все возможности и сразу выписать все места, которые вы хотели бы посетить»,