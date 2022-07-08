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1 час назад

Travel-блогер рассказала о лайфхаках перед поездкой в отпуск

Национальная Служба Новостей

Юлия Хаюц посоветовала подписаться на новостные Telegram-каналы региона и проработать маршрут заранее. Социальные сети позволяют узнать о туристических направлениях гораздо больше информации и заранее разработать все маршруты, заявила Travel-блогер по семейным путешествиям Юлия Хаюц в пресс-центре НСН.

Блогер рассказала о лайфхаках перед поездкой в отпуск
Фото: ФОТО: РИА НовостиФОТО: РИА Новости

«Когда выбираете, необязательно ехать в то место, которое самое популярное и куда едут все. Если расширить границы в 100 километров, вы уже попадете в другой регион и условия. Об этом мало кто знает. В этом смысле соцсети дают нам огромные возможности – перед поездкой можно посмотреть, кто там уже был. Практически во всех районах есть местные Telegram-каналы, где люди выкладывают актуальные новости. Потом я бы советовала оценить все возможности и сразу выписать все места, которые вы хотели бы посетить»,

– отметила она.

В этом сезоне люксовый туристический сегмент развивается наиболее активно, также популярным остается городской отдых в столицах, заявил ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.

Лайфхаки,Вадим Прасов,
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