Врач описал порядок действий при судороге в воде

Кому нельзя купаться в водоемах летом и о порядке действий при судороге в ноге во время купания, рассказал главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, сообщает PRIMPRESS.

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Кроме того он предупредил об опасности купания после употребления алкоголя, при чем это не зависит от количества выпитого.

Также врач объяснил, что не стоит прыгать с высоты в воду, если водоем неглубокий, так как это может привести к травмам.