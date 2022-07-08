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2 часа назад

Врач описал порядок действий при судороге в воде

Primpressиещё 1

Кому нельзя купаться в водоемах летом и о порядке действий при судороге в ноге во время купания, рассказал главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, сообщает PRIMPRESS.

Врач описал порядок действий при судороге в воде
Фото: PrimpressPrimpress

Кроме того он предупредил об опасности купания после употребления алкоголя, при чем это не зависит от количества выпитого.

Также врач объяснил, что не стоит прыгать с высоты в воду, если водоем неглубокий, так как это может привести к травмам.

По словам специалиста при судороге во время купания в водоеме необходимо немедленно отправиться на берег.

Лайфхаки,Андрей Поздняков,
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