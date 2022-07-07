Любовь по правилам: как не разочароваться курортным романом

«Лето — это маленькая жизнь!» — поется в известной песне. Многие с нетерпением ждут отпуска, чтобы отправиться в путешествие и окунуться в приключение курортного романа. Легкие, ни к чему не обязывающие отношения могут принести множество эмоций, а какими они будут, положительными или отрицательными, зависит только от вас. Чтобы обезопасить себя, запомните простые правила курортного романа.

Безопасность превыше всего

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Что бы ни происходило на отдыхе, с какой силой бы вас не захлестнули чувства, всегда помните о собственной безопасности. Разбитое сердце можно вылечить, а некоторые болезни, передающиеся половым путем, неизлечимы. Используйте презервативы, каким бы чистым вам не казался партнер.

Расслабьтесь

Не ищите на отдыхе мужчину, с которым «Вместе навсегда», ему необязательно быть богатым, мечтающим о детях и домике у моря. Достаточно взаимного притяжения. Подумайте о том, что всегда успеете сказать «Нет», когда задумаетесь о чем-то новом, но можете упустить отличное приключение.

Настройтесь, что хэппи энда не будет

Когда эмоции захлестывают, можно легко забыть, что вы хотели легкого приключения, и решить — вот он, мужчина-мечта. А в конце отпуска получить не кольцо с брильянтом, а разбитое сердце. Чтобы избежать этого, помните, для чего вы встретились и чем должен закончится мимолетный роман.

Не ищите недоступных мужчин

Нет ничего хуже, чем выбрать на отдыхе того, кто в вас совсем не заинтересован. Можно провести весь отпуск в тревоге и страданиях. Вместо этого присмотритесь к тем, кто бросает на вас весьма красноречивые взгляды.

Будьте легкими

Забудьте разговоры о политике, здоровье и успехах своих детей. Наслаждайтесь морем, сексом, вкусной едой и вином. Хотя интимной близости может и не быть: несмотря на стереотипы, курортный роман может быть весьма невинным — многие решают ограничиться поцелуями под луной. И это совершенно нормально. Делайте только то, что комфортно вам.

Не делайте тайну из романа

Расскажите хотя бы кому-нибудь о приключении, мужчине и планах отправиться с ним на ужин или экскурсию. Это возвращает к первому пункту и тоже помогает обезопасить себя. Пусть доверенное лицо знает, с кем вы проводите время.

Не оставляйте контактов