Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
3 часа назад

Россиянам с проблемами сердца дали рекомендации по путешествиям в самолете

Lenta.ruиещё 1

Заместитель главного внештатного кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ «Коммунарка» Анастасия Лебедева дала советы россиянам с проблемами сердца по подготовке к поездке в самолете и правилам поведения на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

Как путешествовать в самолете, если у вас проблемы с сердцем
Фото: Лента.руЛента.ру

По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо заранее готовиться к путешествию и запасаться необходимыми лекарствами. При этом врач рекомендует брать в поездку постоянно принимаемые препараты с запасом на случай непредвиденных обстоятельств. Тем, кто недавно перенес острое заболевание или операцию на сердце и сосудах, желательно сходить на консультацию к лечащему врачу перед тем, как отправиться на отдых.

Во время полета сердечникам не стоит забывать принимать предписанные лекарства, пить достаточно жидкости и воздержаться от употребления алкоголя. Кроме того, при длительных перелетах Лебедева посоветовала туристам со слабым сердцем не сидеть всю поездку на месте, а вставать и ходить по салону.

Ранее в июле врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова перечислила россиянам самые опасные для здоровья продукты на борту самолета. Эксперт порекомендовала отказаться от потребления сильно соленых блюд или подсаливания еды.

Лайфхаки,Наталья Нефедова,Анастасия Лебедева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители