Как путешествовать в самолете, если у вас проблемы с сердцем

Заместитель главного внештатного кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ «Коммунарка» Анастасия Лебедева дала советы россиянам с проблемами сердца по подготовке к поездке в самолете и правилам поведения на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо заранее готовиться к путешествию и запасаться необходимыми лекарствами. При этом врач рекомендует брать в поездку постоянно принимаемые препараты с запасом на случай непредвиденных обстоятельств. Тем, кто недавно перенес острое заболевание или операцию на сердце и сосудах, желательно сходить на консультацию к лечащему врачу перед тем, как отправиться на отдых.

Во время полета сердечникам не стоит забывать принимать предписанные лекарства, пить достаточно жидкости и воздержаться от употребления алкоголя. Кроме того, при длительных перелетах Лебедева посоветовала туристам со слабым сердцем не сидеть всю поездку на месте, а вставать и ходить по салону.