Что входит в систему "все включено", кроме еды

Многие туристы покупают путевки по системе "все включено". Однако не все знают, за что они платят, кроме неограниченного количества еды на шведском столе. Что еще можно получить бесплатно, рассказываем в материале "Рамблера".

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В разных странах и в разных отелях по-разному смотрят на all inclusive, соответственно, количество бесплатных услуг отличается. Например, это касается алкогольных напитков. Как правило, в отелях Турции и Египта во "все включено" входит не только завтрак, обед и ужин, но и безалкогольные напитки, а также спиртное местного разлива. За импортный алкоголь туристам приходится доплачивать. В Тунисе спиртное в баре отдыхающим не наливают в рамках системы all inclusive.

Также во "все включено" в большинстве отелей входит бесплатное использование шезлонгов, пляжных зонтов и полотенец. Но эта услуга также предоставляется по желанию конкретных гостиниц. Например, в Доминикане принято также бесплатно давать отдыхающим в пользование ласты и очки для плавания. А в некоторых российских отелях берут деньги даже за лежаки.