Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+31° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
2 часа назад

Что входит в систему "все включено", кроме еды

Мира Маркина

Многие туристы покупают путевки по системе "все включено". Однако не все знают, за что они платят, кроме неограниченного количества еды на шведском столе. Что еще можно получить бесплатно, рассказываем в материале "Рамблера".

Что входит в систему "все включено", кроме еды
Фото: pxhere.compxhere.com

В разных странах и в разных отелях по-разному смотрят на all inclusive, соответственно, количество бесплатных услуг отличается. Например, это касается алкогольных напитков. Как правило, в отелях Турции и Египта во "все включено" входит не только завтрак, обед и ужин, но и безалкогольные напитки, а также спиртное местного разлива. За импортный алкоголь туристам приходится доплачивать. В Тунисе спиртное в баре отдыхающим не наливают в рамках системы all inclusive.

Также во "все включено" в большинстве отелей входит бесплатное использование шезлонгов, пляжных зонтов и полотенец. Но эта услуга также предоставляется по желанию конкретных гостиниц. Например, в Доминикане принято также бесплатно давать отдыхающим в пользование ласты и очки для плавания. А в некоторых российских отелях берут деньги даже за лежаки.

При этом туристам лучше заранее самостоятельно уточнять в отелях, в которых они планируют останавливаться, что входит, а что нет во "все включено". Как правило, это написано на сайте, но иногда информация может быть устаревшей.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители