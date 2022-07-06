Названы 5 способов не привезти из отпуска лишние килограммы

Однако пара недель такой беспечной жизни чревата тем, что по приезду домой офисный костюм неожиданно окажется маловат.
Поэтому специалисты советуют россиянам соблюдать на отдыхе определенные правила, которые позволят сохранить свой вес.
Во-первых, всем лимонадам и сокам для утоления жажды стоит предпочесть обыкновенную воду. Во-вторых, тяжелым мясным блюдами нужно предпочесть овощи и фрукты.
В-третьих, забыть о перекусах. В-четвертых, минимизировать потребление сладостей, которые на курортах предлагают на каждом шагу.
И, наконец, если есть желание оторваться по полной, так оторвитесь. Не надо весь отпуск валяться на пляже и увеличивать бока. Отдых должен быть активным. Тогда и лишний вес не придет и будет что вспомнить.