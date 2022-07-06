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1 час назад

Россиянам назвали 5 способов не привезти из отпуска лишние килограммы

Inc-News

Однако пара недель такой беспечной жизни чревата тем, что по приезду домой офисный костюм неожиданно окажется маловат.

Названы 5 способов не привезти из отпуска лишние килограммы
Фото: Inc-NewsInc-News

Поэтому специалисты советуют россиянам соблюдать на отдыхе определенные правила, которые позволят сохранить свой вес.

Во-первых, всем лимонадам и сокам для утоления жажды стоит предпочесть обыкновенную воду. Во-вторых, тяжелым мясным блюдами нужно предпочесть овощи и фрукты.

В-третьих, забыть о перекусах. В-четвертых, минимизировать потребление сладостей, которые на курортах предлагают на каждом шагу.

И, наконец, если есть желание оторваться по полной, так оторвитесь. Не надо весь отпуск валяться на пляже и увеличивать бока. Отдых должен быть активным. Тогда и лишний вес не придет и будет что вспомнить.

Лайфхаки,
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