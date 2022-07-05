Мошенники предлагают липовые билеты и путевки

— Если вы бронируете отель или покупаете билеты, нигде не оставляйте данные своей банковской карточки, не отправляйте сканы паспорта и других документов. В противном случае мошенники могут обнулить ваш счет или взять на ваше имя банковский кредит.

Если едете в отель или гостевой дом, рассчитываться лучше на месте — когда удостоверитесь, что место размещения реально существует. Бронь оплачивайте только за первые сутки.