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1 час назад

Ажиотаж на фальшивый вояж: мошенники предлагают липовые билеты и путевки

Вечерняя Москва

Летом мошенники чаще всего используют уловки, связанные с путешествиями. Об этом свидетельствуют свежие данные общероссийской платформы «Мышеловка». «Вечерка» узнала, как вычислить жулика при планировании отпуска.

Мошенники предлагают липовые билеты и путевки
Фото: PixabayPixabay

Преступники обманывают москвичей при бронировании номеров в отелях и покупке туров онлайн.

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— Обещая более низкую цену, мошенники предлагают уйти с какого-то сервиса и перейти в мессенджер, — говорит координатор платформы «Мышеловка» Евгения Лазарева. — А дальше склоняют человека к переводу денег на их личные счета.

Вывод: не уходите с крупных сервисов, все операции совершайте только через них. Хотя и там нужно быть начеку! Эксперт по кибербезопасности Антон Пономарев рассказывает, что летом всегда растет число фальшивых сайтов по продаже билетов и бронированию отелей.

— По дизайну эти сайты очень похожи на настоящие, что может сбить с толку, — говорит эксперт. — Поэтому я советую сначала набирать название сайта в поисковике, кликать по ссылкам и сравнивать. При малейших сомнениях, что сайт настоящий, с него нужно уходить!

Покупать авиа- и ж/д билеты нужно непосредственно на сайте перевозчика. А еще — звонить напрямую в отель и уточнять информацию, как забронировать номер.

— Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или с помощью СМС-сообщений, — предупреждает Евгения Лазарева. — Лучше найти и проверить информацию самостоятельно.

Антон Пономарев добавляет:

— Если вы бронируете отель или покупаете билеты, нигде не оставляйте данные своей банковской карточки, не отправляйте сканы паспорта и других документов. В противном случае мошенники могут обнулить ваш счет или взять на ваше имя банковский кредит.
Если едете в отель или гостевой дом, рассчитываться лучше на месте — когда удостоверитесь, что место размещения реально существует. Бронь оплачивайте только за первые сутки.

КСТАТИ

Под прицел мошенников попали и путешественники-автомобилисты. Аферисты косят под «беженцев» из Украины, просят помощи со сломанным авто и предлагают купить фамильные ценности. Преступников выдает слишком решительный вид.

Лайфхаки,Евгений Лазарев,Антон Пономарев,
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