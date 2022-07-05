Мошенники предлагают липовые билеты и путевки

Летом мошенники чаще всего используют уловки, связанные с путешествиями. Об этом свидетельствуют свежие данные общероссийской платформы «Мышеловка». «Вечерка» узнала, как вычислить жулика при планировании отпуска.
Преступники обманывают москвичей при бронировании номеров в отелях и покупке туров онлайн.
— Обещая более низкую цену, мошенники предлагают уйти с какого-то сервиса и перейти в мессенджер, — говорит координатор платформы «Мышеловка» Евгения Лазарева. — А дальше склоняют человека к переводу денег на их личные счета.
Вывод: не уходите с крупных сервисов, все операции совершайте только через них. Хотя и там нужно быть начеку! Эксперт по кибербезопасности Антон Пономарев рассказывает, что летом всегда растет число фальшивых сайтов по продаже билетов и бронированию отелей.
— По дизайну эти сайты очень похожи на настоящие, что может сбить с толку, — говорит эксперт. — Поэтому я советую сначала набирать название сайта в поисковике, кликать по ссылкам и сравнивать. При малейших сомнениях, что сайт настоящий, с него нужно уходить!
Покупать авиа- и ж/д билеты нужно непосредственно на сайте перевозчика. А еще — звонить напрямую в отель и уточнять информацию, как забронировать номер.
— Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или с помощью СМС-сообщений, — предупреждает Евгения Лазарева. — Лучше найти и проверить информацию самостоятельно.
Антон Пономарев добавляет:
— Если вы бронируете отель или покупаете билеты, нигде не оставляйте данные своей банковской карточки, не отправляйте сканы паспорта и других документов. В противном случае мошенники могут обнулить ваш счет или взять на ваше имя банковский кредит.
Если едете в отель или гостевой дом, рассчитываться лучше на месте — когда удостоверитесь, что место размещения реально существует. Бронь оплачивайте только за первые сутки.
Под прицел мошенников попали и путешественники-автомобилисты. Аферисты косят под «беженцев» из Украины, просят помощи со сломанным авто и предлагают купить фамильные ценности. Преступников выдает слишком решительный вид.