Как спрятать ценности на пляже: рабочие лайфхаки

Не на всех пляжах есть камеры хранения, куда можно положить ценные вещи. При этом, хочется взять с собой телефон и деньги, чтобы купить сувениры или другие мелочи. Однако на многих пляжах есть карманники, которые приходят с целью нажиться на туристах. О том, как спрятать вещи от воров — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Пустые банки от косметики

Возьмите пустую баночку от крема, которую вы раньше брали с собой на пляж и тщательно ее промойте и высушите. Отрежьте верхнюю часть с дозатором, если она есть. Если ее нет, можно просто открутить крышку. Туда можно положить деньги и телефон, а пока вор будет разбираться с нехитрым механизмом, вы точно успеете заметить его, пока плаваете. Можно обернуть ценности в пищевую пленку, чтобы

Подгузник

Вещи удобно прятать в чистом детском подгузнике. Даже вор вряд ли захочет смотреть туда, если не будет уверен в том, что он чистый. Конечно, если у вас нет детей, то подгузник на пляже будет смотреться нелепо, поэтому способ подойдет семьям с детьми.

Стакан или непрозрачная бутылка

Можно взять чистый бумажный стакан из-под кофе и положить туда ценные вещи. Он будет выглядеть довольно неприметно, его не унесет ветром, если там будут лежать ключи, телефон и деньги. Кроме того, такой стаканчик ни у кого не вызовет подозрений. Таким же способом можно использовать непрозрачную бутылку, но для этого нужно будет сделать разрез, а потом соединить обе части.

Водонепроницаемые сумки