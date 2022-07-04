Что нельзя брать со шведского стола

Шведский стол заставляет туристов терять контроль над своим пищевым поведением. Однако стоит быть бдительными и тщательно выбирать блюда в отеле. От каких блюд со шведского стола лучше отказаться, рассказываем в материале "Рамблера".

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Майонезные салаты

Майонез портится очень быстро, особенно когда долго стоит в открытом пространстве. В нем начинают развиваться бактерии и микроорганизмы. Кроме того, как правило, в такие салаты повара кладут все подряд, в том числе остатки от других, иногда старых блюд, а потом заправляют майонезом, который перебивает вкус. Если вы отдыхаете в жарком месте, такие тяжелые блюда могут плохо сказаться на вашем здоровье. Лучше отдать предпочтение свежими овощам без заправки или с растительным маслом.

Суши и сырое мясо

От всего сырого на шведском столе тоже стоит отказаться. Вы не знаете, откуда мясо и рыба, как они хранились и как долго уже стоят, поэтому есть риск отравиться. Лучше сходить в ресторан, где сразу готовят и подают гостям и где вы уверены в качестве продуктов.

Жирные блюда из фритюра