3 способа не набрать вес в отпуске

Многие из нас во время отпуска пускаются во все тяжкие и возвращаются домой с лишними килограммами и проблемами с пищеварением. Как этого не допустить и при этом весело провести время на отдыхе, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Наша Russia" Кадр из сериала "Наша Russia"

Вода вместо газировки и подслащенных напитков

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Сладкие напитки содержат много сахара, избыток которого откладывается в виде жировой ткани. Кроме того, такие напитки содержат дополнительные неощутимые калории. Например, 1 литр колы — это примерно 420 ккал, а 1 литр яблочно-мятного лимонада — 410 ккал. Для сравнения: столько же калорий дают три ломтика хлеба с маслом, ветчиной и овощами.

Кроме того, стоит сократить употребление алкоголя. Мало того, что он очень калорийный (1 грамм дает 7 ккал), его часто употребляют в сочетании со сладкими напитками. Кроме того, алкоголь повышает аппетит, что способствует потреблению лишних калорий. Поэтому, чтобы утолить жажду, лучше пить воду или несладкие чаи, кофе или травяные настои.

Полноценная пища и нет перекусам

Каждое блюдо должно состоять из большого количества овощей – они низкокалорийны и в то же время питательны. Они также богаты витаминами, минералами и антиоксидантами и содержат пищевые волокна, которые набухают в кишечнике и вызывают чувство сытости.

Так, на тарелке рядом с мясом должно быть много овощей в сыром (салатном) виде или на гриле – в этом случае отлично подойдут кабачки, перец или лук. .

Между приемами пищи лучше не есть никакой другой пищи и пить только воду. Блюда следует есть медленно, неторопливо и с полной концентрацией, поэтому не пользуйтесь телефоном, компьютером и не смотрите телевизор во время трапезы. Если приемы пищи в течение дня правильно сбалансированы, между ними не должно быть чувства голода. Перекусы, особенно калорийные, такие как чипсы, вафли, печенье, палочки или конфеты, способствуют значительному увеличению веса. Во время отпуска стоит планировать время для приема пищи, а в перерывах можно посвятить себя любимым занятиям, пляжному отдыху, экскурсиям.

Десерт и активность

Сладкие десерты особенно соблазнительны летом. Совсем отказываться от сладкого не обязательно, но стоит выбирать, хотя бы более полезные варианты. Вместо вафель со взбитыми сливками выбирайте вафли с фруктами. Для охлаждения ледяные сорбеты будут лучшим выбором, чем традиционное мороженое, так как они содержат меньше калорий. Однако сладости следует заменить свежими фруктами.