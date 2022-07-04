Первое лето без Booking и Airbnb

С начала марта российские агрегаторы бронирования начали активно публиковать рекламу в интернете. Появились рекламные интеграции с известными видеоблогерами. У каких-то площадок есть ощутимые преимущества, например, кешбэк. Но пока минусы перевешивают плюсы, считает Дмитрий, предприниматель из Москвы, который в июне путешествовал по республикам Северного Кавказа:
«Профильный есть буквально один — это «Суточно.ру», если мы берем заказ негостиничного типа. Кто-то не отвечает, какие-то телефоны недействительны. База достаточно маленькая, и выбор не то чтобы большой. По гостиницам есть «Островок», но он работает выборочно. Ни одна гостиница, которую мы пытались забронировать в процессе путешествия по Северному Кавказу, в этом «Островке» показывало, что мест нет. Потом, когда я искал эти гостиницы напрямую, оказывается, что места есть. Есть «Авито», но это купи-продай, а не сдай-арендуй. Там информация представлена, но цены, которые ты видишь в объявлении, не соответствуют ценам, которые тебе предлагают уже после созвона. Нет удобной формы заказа. Пользоваться можно, но, конечно, это ни разу не замена Airbnb».
Еще большинство агрегаторов просят предоплату. Впрочем, иногда можно договориться. Так, обозреватель Business FM Михаил Сафонов недавно бронировал номер в гостевом доме в Геленджике через один из российских сервисов. Сервис предложил: если сразу заплатишь, цена будет одна, если по приезде, то чуть выше. Михаил выбрал второй вариант и получил номер отельера:
«Я позвонил ему, выяснили, что и он не против, и я не против встретиться друг с другом без сервиса бронирования. Я начал процесс отмены бронирования. Выяснилось, что это может сделать только сам сервис. Я им звонил, они мне сказали, что если отельер захочет, чтобы я заплатил штраф, то я его заплачу, они сами с меня штраф взымать не будут. В итоге все получилось хорошо. Ребята сказали мне, что они долгое время использовали Booking, когда начали использовать российский сервис, так получилось, не знаю уж почему, они сами тоже не очень понимают, выставить условие предварительной оплаты или условие того, что это невозвратное бронирование. Но в итоге все вышло замечательно, в Геленджике было солнечно и номер хороший по вполне адекватной цене».
Опрошенные Business FM отельеры на отсутствие Booking этим летом не жалуются. По крайней мере, так в Краснодарском крае и в Петербурге.
«У нас соотношение прямого бронирования резко изменилось по итогам июня, как раз посмотрели, стало уже под 70%. В том году было всего 15-20%. То есть эту нишу занимал Booking. В первый месяц, когда вышел, там было серьезное падение продаж. Тут вроде все вместе: и геополитическая ситуация, и транспортная, настроения не те, вроде и Booking еще ушел. Сейчас темп бронирования очень хороший, по июлю мы опережаем уже прошлый год, прямых гостей больше. Прямыми я называю тех, кто бронировал либо по телефону, либо через сайт. Для нас это, конечно, лучше, потому что это более стабильно, надежно, мы менее зависимы». Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева: «С уходом Booking для нас мало что изменилось. Бронируют в основном напрямую. У нас хорошо продвинулся личный сайт. Доля Booking немного распределилась сейчас между отечественными сервисами. С этих сервисов доля выросла. Грубо говоря, у нас, например, с «Островка» было 3% от всего объема онлайн-бронирований, стало 6%, например. Сложностей пока никаких нет, сейчас сезон, много появилось российских сервисов. Booking, безусловно, был очень удобен в поиске, наши сервисы, конечно, еще немного недотягивают до этого. Я думаю, что все это выровняется как-то».
С учетом роста прямых бронирований отелям не надо платить комиссии сервисам. Впрочем, российские площадки тоже берут процент. Да и без агрегаторов туристам надо еще найти гостиницу, прежде чем забронировать ее напрямую.