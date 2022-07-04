Первое лето без Booking и Airbnb

«У нас соотношение прямого бронирования резко изменилось по итогам июня, как раз посмотрели, стало уже под 70%. В том году было всего 15-20%. То есть эту нишу занимал Booking. В первый месяц, когда вышел, там было серьезное падение продаж. Тут вроде все вместе: и геополитическая ситуация, и транспортная, настроения не те, вроде и Booking еще ушел. Сейчас темп бронирования очень хороший, по июлю мы опережаем уже прошлый год, прямых гостей больше. Прямыми я называю тех, кто бронировал либо по телефону, либо через сайт. Для нас это, конечно, лучше, потому что это более стабильно, надежно, мы менее зависимы». Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева: «С уходом Booking для нас мало что изменилось. Бронируют в основном напрямую. У нас хорошо продвинулся личный сайт. Доля Booking немного распределилась сейчас между отечественными сервисами. С этих сервисов доля выросла. Грубо говоря, у нас, например, с «Островка» было 3% от всего объема онлайн-бронирований, стало 6%, например. Сложностей пока никаких нет, сейчас сезон, много появилось российских сервисов. Booking, безусловно, был очень удобен в поиске, наши сервисы, конечно, еще немного недотягивают до этого. Я думаю, что все это выровняется как-то».