Терапевт: какие лекарства нужно брать в отпуск

Человеку стоит взять с собой в отпуск базовые препараты, а также жаропонижающие и антигистаминные средства. Об этом рассказала терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.
«В аптечке прежде всего должны быть препараты, которые вы принимаете базово. Еще один необходимый компонент нашей аптечки — жаропонижающие препараты, потому что пора отпусков — это повышенный риск простудных заболеваний. Также нужны антигистаминные препараты», — сказала Романенко в беседе с радио Sputnik.
Терапевт отметил, что стоит взять с собой противоаллергические препараты третьего поколения, которые могут пригодиться в случае укуса насекомого.
«Антисептики, бинты, водонепроницаемые лейкопластыри позволят оказать первую помощь. Также стоит подумать о сорбентах, которые помогут справиться с отравлениями», — сказала Романенко.