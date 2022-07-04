Терапевт: какие лекарства нужно брать в отпуск

«В аптечке прежде всего должны быть препараты, которые вы принимаете базово. Еще один необходимый компонент нашей аптечки — жаропонижающие препараты, потому что пора отпусков — это повышенный риск простудных заболеваний. Также нужны антигистаминные препараты», — сказала Романенко в беседе с радио Sputnik.