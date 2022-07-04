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1 час назад

Терапевт: какие лекарства нужно брать в отпуск

Ura.Ru

Человеку стоит взять с собой в отпуск базовые препараты, а также жаропонижающие и антигистаминные средства. Об этом рассказала терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Терапевт: какие лекарства нужно брать в отпуск
Фото:  Ura.Ru Ura.Ru

«В аптечке прежде всего должны быть препараты, которые вы принимаете базово. Еще один необходимый компонент нашей аптечки — жаропонижающие препараты, потому что пора отпусков — это повышенный риск простудных заболеваний. Также нужны антигистаминные препараты», — сказала Романенко в беседе с радио Sputnik.

Терапевт отметил, что стоит взять с собой противоаллергические препараты третьего поколения, которые могут пригодиться в случае укуса насекомого.

«Антисептики, бинты, водонепроницаемые лейкопластыри позволят оказать первую помощь. Также стоит подумать о сорбентах, которые помогут справиться с отравлениями», — сказала Романенко.

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