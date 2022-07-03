Путешественникам нужно отказаться от использования ПК в гостиницах

Туристам необходимо ограничить использование компьютеров в общественных местах, таких как гостиницы, библиотеки и аэропорт, в связи с повышенным риском хакерских атак. Об этом специалисты ИБ-компании Panda Security рассказали The Sun.

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«Путешественники должны дважды подумать, прежде чем вводить конфиденциальную информацию или подключать свои USB-накопители к общедоступным ПК», — отметили в Panda Security.

Исследователи пояснили, что отели являются популярным вариантом для взлома, так как зачастую посетители более охотно передают важные данные.

«Хакеры могут заполучить себе всю введенную вами информацию, а также заразить вирусом ваше устройство, подключенное к компьютеру», — предупредили специалисты.