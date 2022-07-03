Путешественникам нужно отказаться от использования ПК в гостиницах

Туристам необходимо ограничить использование компьютеров в общественных местах, таких как гостиницы, библиотеки и аэропорт, в связи с повышенным риском хакерских атак. Об этом специалисты ИБ-компании Panda Security рассказали The Sun.
«Путешественники должны дважды подумать, прежде чем вводить конфиденциальную информацию или подключать свои USB-накопители к общедоступным ПК», — отметили в Panda Security.
Исследователи пояснили, что отели являются популярным вариантом для взлома, так как зачастую посетители более охотно передают важные данные.
«Хакеры могут заполучить себе всю введенную вами информацию, а также заразить вирусом ваше устройство, подключенное к компьютеру», — предупредили специалисты.
Ранее «Газета.Ru» писала о том, как дубликат SIM-карты дает мошенникам доступ к смартфону, соцсетям, почте и банковским счетам любого россиянина. ИБ-специалисты указали на то, что копию SIM-карты легко раздобыть через салоны связи.