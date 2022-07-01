Как съездить в отпуск и не разориться?

Лето – самый горячий сезон отпусков. И в этом году перед нами как всегда встает сложный вопрос: как за отдых получить массу положительных впечатлений, но при этом не разориться. Практика показывает, что сэкономить можно буквально на всем – но как это сделать без ущерба для качества отдыха? Об этом корреспонденту Mir24.tv рассказали эксперты из сферы путешествий.

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Как сэкономить на перелетах и поездах?

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Выбирайте правильное время для покупки билетов

Автор блога о путешествиях Vinogradov.story, генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов отмечает, что еще недавно этот пункт мог бы быть сформулирован иначе: «Покупайте билеты заранее». Но в новой реальности, где цены на перевозки, маршруты и списки открытых/закрытых стран (или аэропортов) могут измениться в любой момент, планировать что-то заранее стало проблематично.

Тем не менее в отношении авиабилетов одно правило по-прежнему действует – а именно зависимость их стоимости от дня недели. Больше всего выгодных предложений во вторник и в среду, а меньше всего – в выходные. Но этот момент тоже надо внимательно отслеживать.

Используйте программы лояльности

В отличие от большинства банков, сокративших бонусные предложения для путешественников, авиакомпании от своих программ лояльности отказываться не спешат. Это очень полезная опция – можно оплатить бонусами до 50% своих перелетов, говорит Владимир Виноградов. К тому же, всегда есть шанс попасть на какую-нибудь акцию и получить, например, комплимент от авиакомпании.

И еще несколько советов

Адвокат коллегии адвокатов «Ваше право» Анна Ермолаева советует искать билеты в режиме инкогнито, летать лоукостерами или чартерными рейсами, а также подбирать билеты с пересадкой.

Однако при перелете есть свои нюансы.

«Что касается авиабилетов, то тут есть ряд проблемных моментов. В связи с вынужденными ограничениями приходится рассматривать иностранных перевозчиков. Но здесь турист сталкивается с другой проблемой – невозможностью оплатить российской картой билеты на сайтах иностранных авиакомпаний. Также для приобретения билетов, особенно стыковочных, необходимо точно знать, можно ли россиянам и на каких условиях преодолевать эти самые стыковки за границей. Где-то еще действуют коронавирусные ограничения, где-то визовые, где-то политические, но при этом ассортимент рейсов на сайтах продажи билетов максимальный и нюансы могут быть не отражены», – предостерегает советник по туризму ПравТурСоюз Юлия Афанасьева.

Для того, чтобы сэкономить на поезде, также следует выбирать непопулярные дни недели, следить за скидками и акциями, для этого стоит подписаться на рассылки ж/д компаний.

Выбираем туры и отели

Отели

Исполнительный Директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко советует уделить особое внимание месту размещения. Дело в том, что в некоторых отелях номер на двух человек и на одного может стоить одинаково. Зависит это, как правило, от того, включено питание в стоимость проживания или нет. Но в случае, если вы планируете покупать еду или питаться вне отеля, то выгоднее будет заехать в двухместный номер при одинаковой цене.

Не упускайте из виду специальные тарифы, которые предлагают отели. Так, например, при покупке шести ночей пятая может идти в подарок. Чаще всего такие тарифы распространяются на 7, 14 и более ночей.

Зачастую проживание при бронировании тура, в целом, вполне может оказаться значительно дешевле, чем бронирование номера в отеле постфактум. Причиной служит тот факт, что отели в большинстве случаев предлагают туроператорам сразу блок номеров по оптовым ценам. Таким образом, при покупке тура стоимость одной ночи в отеле получается значительно ниже.

«Не бойтесь ночевать в хостеле. Это ни в коем случае не совет из области «сэкономить любой ценой». Да, хостелы действительно дешевле аренды квартиры или номера в гостинице, но важнее другое – хостелы классные! Чаще всего в них царит приятная дружелюбная атмосфера, которая располагает к новым знакомствам. Кто знает, может быть, среди ваших случайных попутчиков найдется человек, который может посоветовать интересные маршруты, обладает полезными связями или просто имеет в запасе десяток интересных историй?» – отмечает Владимир Виноградов.

Обратите внимание, что бронирование заранее – не всегда самое выгодное. Пожалуй, о выгоде тут скорее идет речь, если мы рассматриваем для отдыха именно городской сегмент отелей. Если это пляжный отдых и направление массового туризма (например, Сочи, Анапа, Геленджик), то бронирование заранее как раз может оказаться более дорогим. Связано это с тем, что такого рода курортные города сильно зависят от сезона.

Туры

Покупая пакетные туры, мы значительно экономим. Анна Ермолаева объясняет: все дело в том, что когда туроператор оптом покупает авиабилеты и места в отелях, он снижает свои затраты. Поэтому мы получаем выгодную цену за путевку и нам не нужно самостоятельно мониторить и приобретать страховку и билеты.

В итоге мы можем сэкономить до 50% от затрат. Но в случае срыва поездки турист не сможет вернуть назад всю сумму. Плюс ко всему, за неделю до вылета можно обнаружить горящий тур, который будет дешевле, чем предложение по раннему бронированию.

Также туры, которые приходятся на время низкого сезона, выглядят довольно привлекательно. Ведь туристов будет намного меньше и цена ниже. Так, например, отели в Сочи в межсезонье можно забронировать за сущие копейки.

Куда поехать?

Руководитель российского подразделения Admitad Екатерина Бибик рассказывает – одними из самых популярных направлений для внешнего туризма могут стать теплые кавказские страны, например, Грузия или Армения. Отдых в этих странах без учета билетов до места может обойтись в 35-45 тысяч рублей.

Из российских направлений популярностью пользуются не только курорты черноморского побережья: Крым, Анапа, Сочи. Туристов ждет Алтай, Карелия, Дагестан, Северная Осетия. В среднем отдых в этих субъектах РФ обойдется пользователям в 45-50 тысяч рублей.

Какие направления популярны в этом году?

На данный момент все более популярными становятся рейсы в Египет, говорит Юлия Афанасьева. Увеличение количества рейсов на этом направлении позволит туристам снизить расходы на приобретение путевок на Красное море, однако не нужно ожидать «горящих туров». Мест на рейсах едва хватает на ажиотажный спрос. По Турции наблюдается обратная тенденция – стоимость туров понемногу, но постоянно растет. Это связано с отложенным спросом, который возник после опасения туристов о безопасности на курортах Турции. Поэтому на данный момент самое бюджетное направление – Египет.

Также стоит отметить открывшие для россиян границы стран Ближнего Востока, такие как Бахрейн и Катар, отдых в них будет стоить чуть дороже также открытых ОАЭ, но учитывая количество доступных направлений, для разнообразия можно рассмотреть и их.

«В этом году мы неоднократно упоминали, что выгодно брать именно пакетные туры. Однако, если турист – любитель отдыхать «дикарем», то самое выгодное – путешествие по стране на машине. За рубежом данная схема не работает на массовом туризме, так как в совокупности оценивая расходы, параметры безопасности, инфраструктуру, стоимость пакетного тура будет для туриста выгоднее», – рассказывает Юлия Афанасьева.

Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда в июле отправятся отдыхать россияне с детьми. Так, больше всего поездок – 89% – пришлось на Россию, на страны ближнего зарубежья – 6%, а на страны дальнего – 5%.

Чаще всего для зарубежного отдыха россияне выбирают Турцию, Армению, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, популярностью пользуются Мальдивы, Греция, Израиль и Таиланд.