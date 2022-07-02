Что такое «лесное купание»

Если вы подумали, что лесное купание это возможность поплескаться в каком-то водоеме в лесу, то ошиблись. Под термином «лесное купание» понимают вовсе не это. О том, что же это такое, читайте в материале «Рамблера».

Фото: unsplash unsplash

Зародилось эта терапия в Японии, получив название «синрин-ёку», что в переводе означает «принятие лесных ванн». К подобной лесной терапии японские врачи советовали прибегать тем людям, на психическом здоровье которых негативно сказывалось влияние городов.

Людям советовали отправиться на прогулку в лес, но не просто побродить между деревьями, а получить возможность замедлиться, слушать звуки леса, впитывать в себя умиротворяющие картинки и лесные ароматы.

Появившись в Японии в 1982 году как способ решения проблемы депрессии в японском обществе из-за постоянного пребывания в закрытых помещениях, практика «лесного купания» довольно быстро получила распространение во всем мире.

Приверженцы практики «лесного купания» отмечают множество преимуществ подобного единения с природой.

Во-первых, это полезно для легких. Поскольку воздух в мегаполисах, как правило, крайне загрязнен, глубокие вдохи во время «лесного купания» могут стать своеобразной «перезагрузкой».

Во-вторых, лесные прогулки и единение с природой положительно влияют на качество сна. После принятия «лесных ванн» ночной сон станет в разы лучше.