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1 час назад

Что такое «лесное купание»

Мира Маркина

Если вы подумали, что лесное купание это возможность поплескаться в каком-то водоеме в лесу, то ошиблись. Под термином «лесное купание» понимают вовсе не это. О том, что же это такое, читайте в материале «Рамблера».

Что такое «лесное купание»
Фото: unsplashunsplash

Зародилось эта терапия в Японии, получив название «синрин-ёку», что в переводе означает «принятие лесных ванн». К подобной лесной терапии японские врачи советовали прибегать тем людям, на психическом здоровье которых негативно сказывалось влияние городов.

Людям советовали отправиться на прогулку в лес, но не просто побродить между деревьями, а получить возможность замедлиться, слушать звуки леса, впитывать в себя умиротворяющие картинки и лесные ароматы.

Появившись в Японии в 1982 году как способ решения проблемы депрессии в японском обществе из-за постоянного пребывания в закрытых помещениях, практика «лесного купания» довольно быстро получила распространение во всем мире.

Приверженцы практики «лесного купания» отмечают множество преимуществ подобного единения с природой.

Во-первых, это полезно для легких. Поскольку воздух в мегаполисах, как правило, крайне загрязнен, глубокие вдохи во время «лесного купания» могут стать своеобразной «перезагрузкой».

Во-вторых, лесные прогулки и единение с природой положительно влияют на качество сна. После принятия «лесных ванн» ночной сон станет в разы лучше.

Ну и в третьих, «лесное купание» в тишине и одиночестве отлично помогает расслабиться, услышать самого себя, успокоиться и замедлиться.

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