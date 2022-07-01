Как одеваться в поход летом — какую одежду для похода выбрать

Сейчас все больше людей путешествует по нашей стране. Одним из активно развивающихся направлений туризма являются походные туры. Множество турклубов организуют путешествия в отдалённые уголки нашей страны. Именно там можно увидеть нетронутую природу, наполниться энергией, отдохнуть, отвлечься от повседневности. И даже испытать себя на прочность и выносливость.
«Первое, на что нужно обратить внимание, это подбор экипировки. Она поможет сделать ваше приключение комфортным и безопасным»,
— Ирина Антипина
путешественница, соосновательница яхтенного проекта «Starboard».
Начинающим не стоит сразу собираться в двухнедельный поход в отдаленные регионы. Следовательно, и дорогостоящего снаряжения покупать не стоит.
Сходите в поход выходного дня недалеко от вашего города. Еще это хорошая возможность протестировать свою экипировку. И для такого похода обычно достаточно повседневных вещей. Но если вы собрались в длительный тур, к экипировке стоит подойти серьезно.
То, на что вы обратите большее внимание, зависит от места, куда вы отправляетесь. Для зимнего или горного похода выше 3 тысяч метров будут необходимы теплые вещи, мембраны, термобелье. Для летнего или южного похода потребуется совсем другой набор вещей.
Для первых походов можно обойтись бюджетными вещами с ограниченной функциональностью. Так вы поймете, что вам лучше подходит и на что обратить внимание при покупке более дорогих, брендовых вещей.
Рюкзак. В длительных походах объем мужского рюкзака составляет 70-90 литров, женского — 60-70 (есть специальные модели, учитывающие женскую анатомию). Он должен быть удобным и настроенным под вас. С рюкзаком на спине вы должны чувствовать себя максимально комфортно. Обратите внимание, чтобы лямки были подбиты мягким упругим материалом, не впивались в плечи и не натирали.
Обувь. Это залог здоровых и сухих ног. Выбирайте трекинговые ботинки проверенного бренда с технологией Gore-Tex — в них вам будет комфортно. Но будьте готовы, что в сложном походе ноги могут быть мокрыми.
Дождевик. Выбирайте накидку из плотного материала. Целлофан превратится в лохмотья после первого же использования.
Мембранная куртка и штаны. Помогут комфортно преодолевать путь в сложных погодных условиях. Мембрана хорошо пропускает воздух к телу и надежно спасает от ветра и влаги.
И есть такое правило, что с каждым сложным походом человек открывает для себя предел своего уровня дискомфорта. Поэтому не надо бояться ходить в походы. Попробуйте — вам понравится!