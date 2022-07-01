Как одеваться в поход летом — какую одежду для похода выбрать

Сейчас все больше людей путешествует по нашей стране. Одним из активно развивающихся направлений туризма являются походные туры. Множество турклубов организуют путешествия в отдалённые уголки нашей страны. Именно там можно увидеть нетронутую природу, наполниться энергией, отдохнуть, отвлечься от повседневности. И даже испытать себя на прочность и выносливость.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Первое, на что нужно обратить внимание, это подбор экипировки. Она поможет сделать ваше приключение комфортным и безопасным»,

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— Ирина Антипина

путешественница, соосновательница яхтенного проекта «Starboard».

На что обращать внимание при выборе

Сложность и длительность похода

Начинающим не стоит сразу собираться в двухнедельный поход в отдаленные регионы. Следовательно, и дорогостоящего снаряжения покупать не стоит.

Сходите в поход выходного дня недалеко от вашего города. Еще это хорошая возможность протестировать свою экипировку. И для такого похода обычно достаточно повседневных вещей. Но если вы собрались в длительный тур, к экипировке стоит подойти серьезно.

Климатические особенности

То, на что вы обратите большее внимание, зависит от места, куда вы отправляетесь. Для зимнего или горного похода выше 3 тысяч метров будут необходимы теплые вещи, мембраны, термобелье. Для летнего или южного похода потребуется совсем другой набор вещей.

Стоимость

Для первых походов можно обойтись бюджетными вещами с ограниченной функциональностью. Так вы поймете, что вам лучше подходит и на что обратить внимание при покупке более дорогих, брендовых вещей.

На чем экономить точно не стоит

Рюкзак. В длительных походах объем мужского рюкзака составляет 70-90 литров, женского — 60-70 (есть специальные модели, учитывающие женскую анатомию). Он должен быть удобным и настроенным под вас. С рюкзаком на спине вы должны чувствовать себя максимально комфортно. Обратите внимание, чтобы лямки были подбиты мягким упругим материалом, не впивались в плечи и не натирали.

Обувь. Это залог здоровых и сухих ног. Выбирайте трекинговые ботинки проверенного бренда с технологией Gore-Tex — в них вам будет комфортно. Но будьте готовы, что в сложном походе ноги могут быть мокрыми.

Дождевик. Выбирайте накидку из плотного материала. Целлофан превратится в лохмотья после первого же использования.

Мембранная куртка и штаны. Помогут комфортно преодолевать путь в сложных погодных условиях. Мембрана хорошо пропускает воздух к телу и надежно спасает от ветра и влаги.

Самое важное в выборе экипировки

Практичность и износостойкость. Как правило, это синтетические вещи, которые быстро сохнут и не мнутся.

Непродуваемость, непромокаемость и хорошая теплоизоляция. Вещи, которые защитят вас от ветра и дождя. Это дождевики, куртки, ветровки.

Надежность. Выбирайте вещи, сделанные из хорошего материала, и они не подведут в путешествии, где возможности для починки минимальные.

Уменьшение веса. Сейчас очень популярно уменьшать вес одежды благодаря новым технологиям. Но не всегда это является оптимальным выбором. Если вы не легкоход, то вряд ли вас спасёт экономия нескольких сотен граммов. А вот стоить такие вещи будут гораздо дороже. Да и функционал может быть урезан.

Уменьшение цены. С популяризацией активного туризма в специализированные магазины направилось большое количество туристов с разным опытом и достатком. Под спрос появилось множество предложений простой и дешевой одежды. Но будьте аккуратны, новичкам такая одежда подойдет, а вот опытным туристам – нет. Хотя встречаются вещи с хорошим соотношением «цена — качество».

«Золотое» правило — три слоя. Оно помогает комфортно чувствовать себя не только в походе, но и при любой физической нагрузке на открытом воздухе в сложных погодных условиях. Первый слой — это термобелье, которое будет отводить излишнее тепло и пот от тела. Второй слой — теплый, как правило, это флис, который будет сохранять тепло. Третий слой — ветрозащитный, это мембранная одежда, которая поможет не выдувать тепло и защитит от влаги.