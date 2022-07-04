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46 минут назад

4 привычные вещи, которые нельзя делать при взлете и посадке

Мира Маркина

Взлет и посадка – самые опасные фазы перелета. Вот почему именно в это время стюардессы запрещают пассажирам делать те или иные вещи, поскольку они могут нанести вред путешественникам. Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

4 привычные вещи, которые нельзя делать при взлете и посадке
Фото: unsplash.comunsplash.com

Засыпать

Сон отлично помогает справиться с аэрофобией и скоротать время, но во время взлета и посадки засыпать крайне не рекомендуется. Дело в том, что в это время давление в самолете резко меняется, из-за чего у пассажиров закладывает уши. Спящий человек не чувствует этого и не может сбалансировать перепады давления, что приводит к головокружению, болям в ушах и даже к временной потери слуха.

Слушать музыку

Отвлекаясь на музыку, вы вполне можете пропустить важную информацию и инструкцию от экипажа корабля. Если во время взлета или посадки произойдет ЧП, такая невнимательность может быть чревата серьезными последствиями.

Пить газировку

В желудке человека содержится от одного до двух литров воздуха. При взлете и посадке перепады давления могут привести к расширению газов в организме на целых 25%, что может привести к вздутию живота и спазмам. Газированные напитки, в свою очередь, провоцируют еще больший избыток воздуха в желудке.

Откидывать кресло назад

"Привести спинки кресел в вертикальное положение" стюардессы просят не просто так, а с целью обеспечить безопасность пассажирам. Если во время взлета или посадки случится экстренная ситуация, опущенные спинки могут помешать перемещению пассажиров. По этой же причине не рекомендуется снимать обувь в самолете.

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