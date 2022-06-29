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4 часа назад

В Италии предложили новый способ защиты туристов от кражи дорогих часов

Газета.Ru

Президент ассоциации туроператоров Неаполя Aidit Чезаре Фоа придумал, как помочь туристам защитить от кражи свои дорогие часы. Об этом сообщает CNN.

В Италии предложили новый способ защиты туристов от кражи дорогих часов
Фото: Vacheron ConstantinVacheron Constantin

По мнению Чезаре Фоа, отели, в которых останавливаются обладатели дорогих часов, должны предлагать своим гостям заменять роскошные аксессуары на пластиковые во время прогулок по Неаполю.

«Необходимо, чтобы туристы могли насладиться спокойствием и миром в Неаполе, так что отели и [городской] совет должны обеспечить гостям ощущение безопасности и расслабленности, предоставив им пластиковые часы», — сказал он изданию.

Фоа добавил, что пластиковые альтернативы дорогих аксессуаров могут также стать памятным сувениром из Неаполя.

«Часы можно было бы украшать, наносить на них символику Кампаньи (регион Италии столицей которого является Неаполь. — «Газета.Ru»), чтобы потом их можно было бы дарить родственникам и друзьям», — рассказал президент ассоциации туроператоров.

Предложение Чезаре Фоа связано с недавним инцидентом, произошедшим в Неаполе, когда с французского актера Даниэля Отея сняли Patek Philippe стоимостью около €40 тыс.

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