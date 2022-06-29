Лайфхак: как пройти контроль в аэропорту быстрее

В каждом аэропорту пассажирам необходимо пройти проверку ручной клади и багажа перед посадкой на рейс. Сканеры достаточно чувствительны, поэтому работники зоны досмотра рекомендуют выкладывать из карманов все, в целях экономии времени. "Рамблер" расскажет, как пройти контроль быстрее.

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Содержимое ручной клади часто вызывает подозрение, поэтому багаж может отправиться на дополнительную проверку. Перед полетом необходимо уточнить, какие продукты можно вывозить из одной страны и ввозить другую. Если вы учли особенности перевозки, не переживайте.

Например, мед или головка сыра на сканере похожи на жидкое взрывчатое вещество. А кофе считается классическим способом маскировки запаха нелегальных веществ, поэтому сумку с кофе скорее всего проверят отдельно.

Обувь и аксессуары

Металлоискатель вполне может отреагировать на мелкие детали фурнитуры,, супинаторы в обуви и ремни. Для этого необходимо снять потенциально "звенящую" одежду и положить в специальный лоток.

Стоит отметить, что небольшая отечность - это распространенное явление при перелетах. Поэтому в перелете лучше отказаться от тугого белья и обильных украшений, особенно колец.

Жидкости

Приобретите прозрачный литровый пакет с застежкой зип-лок. В большинстве аэропортов вас попросят переложить жидкости в подобный пакет, поэтому лучше сделать это заранее и не заниматься переупаковкой багажа.

В пакет необходимо сложить все жидкости в тюбиках и банках до 100 мл., включая пасту для волос и тушь для ресниц. Если у вас с собой банка с кремом 200 мл, которая заполнена не до конца, взять ее с собой все равно не получится.

Необычные предметы и гаджеты

Если вы летите с предметами необычной формы, например, со степлером, микрофоном, языщной вазой или длинными подсвечниками, они точно станут подозрительными во время сканирования.

Все гаджеты (компьютеры и фотоаппараты) необходимо сразу переложить в лоток, чтобы сотрудники видели, что вы везете с собой технику, а не взрывчатку.

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