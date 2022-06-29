Лайфхак: как пройти контроль в аэропорту быстрее

В каждом аэропорту пассажирам необходимо пройти проверку ручной клади и багажа перед посадкой на рейс. Сканеры достаточно чувствительны, поэтому работники зоны досмотра рекомендуют выкладывать из карманов все, в целях экономии времени. "Рамблер" расскажет, как пройти контроль быстрее.
Содержимое ручной клади часто вызывает подозрение, поэтому багаж может отправиться на дополнительную проверку. Перед полетом необходимо уточнить, какие продукты можно вывозить из одной страны и ввозить другую. Если вы учли особенности перевозки, не переживайте.
Например, мед или головка сыра на сканере похожи на жидкое взрывчатое вещество. А кофе считается классическим способом маскировки запаха нелегальных веществ, поэтому сумку с кофе скорее всего проверят отдельно.
Металлоискатель вполне может отреагировать на мелкие детали фурнитуры,, супинаторы в обуви и ремни. Для этого необходимо снять потенциально "звенящую" одежду и положить в специальный лоток.
Стоит отметить, что небольшая отечность - это распространенное явление при перелетах. Поэтому в перелете лучше отказаться от тугого белья и обильных украшений, особенно колец.
Приобретите прозрачный литровый пакет с застежкой зип-лок. В большинстве аэропортов вас попросят переложить жидкости в подобный пакет, поэтому лучше сделать это заранее и не заниматься переупаковкой багажа.
В пакет необходимо сложить все жидкости в тюбиках и банках до 100 мл., включая пасту для волос и тушь для ресниц. Если у вас с собой банка с кремом 200 мл, которая заполнена не до конца, взять ее с собой все равно не получится.
Если вы летите с предметами необычной формы, например, со степлером, микрофоном, языщной вазой или длинными подсвечниками, они точно станут подозрительными во время сканирования.
Все гаджеты (компьютеры и фотоаппараты) необходимо сразу переложить в лоток, чтобы сотрудники видели, что вы везете с собой технику, а не взрывчатку.
Рамка срабатывает на кардиостимулятор, для его провоза нужно предъявить справку. Иногда металлодетектор звенит даже на слуховой аппарат.