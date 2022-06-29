Как бороться с аэрофобией

По его словам, аэрофобия — один из самых распространенных страхов. Справиться с ним может помочь техника переключения внимания, которая заключается в чередовании напряжения и расслабления внимания.

— Как только чувствуете, что вас накрывают страх или паника, начните описывать про себя формы облаков, которые видно в иллюминаторе, посчитайте, сколько кресел впереди. Мысленно расскажите, что вы сейчас видите, с описанием свойств,

Еще один способ — дыхательная техника. Так, нужно положить руку на живот, вдыхать медленно и спокойно, считая до четырех, после чего медленно и спокойно выдохнуть, считая до шести. В этот момент важно чувствовать, как рука поднимается и опускается на животе. Дыхательные упражнения следует до тех пор, пока тревога, страх или паника не начнут уменьшаться, пишет «Газета.ру».