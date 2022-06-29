Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Как бороться с аэрофобией

Вечерняя Москва

Клинический психолог Виталий Сидняев назвал способы борьбы от паники во время полета на самолете.

Как бороться с аэрофобией
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, аэрофобия — один из самых распространенных страхов. Справиться с ним может помочь техника переключения внимания, которая заключается в чередовании напряжения и расслабления внимания.

— Как только чувствуете, что вас накрывают страх или паника, начните описывать про себя формы облаков, которые видно в иллюминаторе, посчитайте, сколько кресел впереди. Мысленно расскажите, что вы сейчас видите, с описанием свойств,

— отметил он.

Еще один способ — дыхательная техника. Так, нужно положить руку на живот, вдыхать медленно и спокойно, считая до четырех, после чего медленно и спокойно выдохнуть, считая до шести. В этот момент важно чувствовать, как рука поднимается и опускается на животе. Дыхательные упражнения следует до тех пор, пока тревога, страх или паника не начнут уменьшаться, пишет «Газета.ру».

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители