Какие лекарства взять с собой на отдых летом 2022

Сезон отпусков продолжается у новосибирцев, многие отправляются в увлекательные поездки и турне. О том, какие лекарства обязательно должны быть в «аптечке путешественника», VN.ru рассказала врач-терапевт, инфекционист клиники «1+1» Полина Терентьева и другие специалисты.

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Составление аптечки путешественника начните с препаратов, которые вы принимаете на постоянной основе, советует Полина Терентьева. «Обратите внимание на срок годности лекарств, которые берёте с собой и условия хранения. Отдавайте предпочтения таблеткам и порошкам, а не жидкостям и спреям. Особенно это актуально при перелетах», – говорит собеседница VN.ru.

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Если вы отправляетесь за границу, перевозите препараты в оригинальной упаковке и с товарным чеком – это поможет избежать вопросов на границе.

«В случае поездки с детьми, позаботьтесь о наличии детских форм и дозировок лекарственных препаратов»,

– говорит Полина Терентьева. Врач приводит перечень препаратов, которые могут понадобиться на отдыхе.

При укачивании в пути помогут домперидон, авиа-море и аэрон. На случай простудных заболеваний – колдрекс, тера-флю, от боли в горле – септолете, стрепсилс; при повышении температуры тела и головной боли – парацетамол, ибупрофен; при заложенности носа – ксимелин, нафтизин. При ушибах – диклофенак, найз, фастум гель или бальзам спасатель.

При диарее – смекта, энтерол, энтеросгель, полисорб, регидрон, лоперамид; при расстройствах пищеварения – линекс, бифиформ; при изжоге – маалокс, гевискон; при переедании – мезим-форте, фестал; при тошноте и рвоте – церукал; при спазмах – но-шпа, дротоверин и дюспаталин.

Также на отдыхе не стоит забывать о средствах, защищающих от солнечных ожогов, напоминает Полина Терентьева. Если солнечный ожог уже есть, поможет мазь бепантен.

«В летней поездке с собой обязательно должны быть пластыри и все, что останавливает кровотечения, плюс местные антисептики, – прокомментировал VN.ru врач-инфекционист Андрей Поздняков. – Не стоит забывать и о антигистаминных препаратах: риск развития аллергий, в том числе на укусы насекомых, никто не отменял. В остальных случаях лучше обращаться к врачу и получать адекватное лечение».

При повреждении кожных покровов и ранах в дороге необходимы бинт, бактерицидные пластыри, вата, маленькие ножницы, пинцет, карандаш йода, карандаш зеленки, спиртовые салфетки, хлоргексидин и перекись водорода, уточняет Полина Терентьева.

При аллергических реакциях в туристической поездке могут понадобиться супрастин, эриус, лоратадин, тавегил, зиртек, цетрин, кларитин – внутрь. Если развилась местная аллергическая реакция, – фенистил гель.

Летом аллергическую реакцию могут спровоцировать не только укусы насекомых, но и цветение злаковых – июнь-июль – и сорных трав (август-сентябрь), прокомментировала VN.ru врач-пульмонолог Евгения Водницкая.