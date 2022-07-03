Опасны ли «воздушные ямы» на самом деле

Когда самолет проходит через некоторые виды облаков часто возникает тряска. Это и есть воздушные ямы. Скопления грозовых туч могут подвергнуть судно более серьезным нагрузкам. "Рамблер" расскажет, опасны ли воздушные ямы.

Фото: unsplash unsplash

Воздушная яма — разговорный термин, который применяют к тряске или другим колебаниям самолета. В этот момент судно проходит зоны турбулентности, то есть участка атмосферы с нестабильностью воздушных масс. В авиационной среде это называют болтанкой.

Турбулентность или болтанка — это колебания самолета, вызванные вихревыми потоками ветра, нисходящим и исходящим. Однако турбулентность считается совершенно безопасной, хоть и неприятной для пассажиров. Самолет спроектирован таким образом, чтобы выдерживать возникающие перегрузки.

В хвосте самолета трясет сильнее, чем в начале. Поэтому если вас пугает турбулентность, лучше выбирать место ближе к носу. Также на количество колебаний влияет и время вылета. Например, в утренние часы пассажиры меньше всего страдают от турбулентности.

Сильные восходящие и нисходящие вихри, которые создают воздушную яму, образуются при разрыве плавного потока воздуха перепадами температуры или изменением внешних условий.

Попадая в зону с разной плотностью воздуха или в вихревой поток (обычно в облаках), ветер бьет по крыльям самолета и создает вибрацию. Даже если вам кажется, что вы «падаете в воздушную яму», самолет снижается лишь на несколько метров.

Самолет бросает из стороны в сторону не из-за поломки оборудования или ошибки пилота. Вибрация возникает из-за изменений плотности атмосферы. Воздушные массы находятся в постоянном движении, но при смене скорости и направления потоков вибрация не ощущается.