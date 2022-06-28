Вещи, которые все берут в отпуск, но никогда ими не пользуются

Довольно часто с людьми в отпуске происходит такая ситуация, когда они берут полный чемодан вещей, но в отпуске на самом деле пользуются только двумя майками, парой шорт и шлепками. Если вы хотите положить какую-либо вещь в чемодан, лучше сразу подумать, как и с чем вы ее будете носить, а также о том, в какой ситуации она может вам понадобиться. В материале “Рамблера” — о вещах, которые лучше не брать с собой в отпуск, потому что они все равно вам не пригодятся.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Надувной матрас, круг и принадлежности для игр на пляже

Видео дня

Если у вас есть ребенок, то все это вам точно пригодится, а если вы взрослый, то вам будет достаточно чего-то одного, а все остальное лишь будет занимать место в чемодане. Ну или вы воспользуетесь этим всего один раз за отпуск, а потом маска для плавания будет пылиться в номере. Кроме того, если вы купили надувной круг в отпуске в прошлом году, совершенно нет гарантии того, что он еще будет на плаву в этом. Поэтому рекомендуем купить все на месте, либо заранее проверить все то, что вы будете надувать.

Вещи “на выход”

Не стоит брать в отпуск костюм, туфли и платья в пол. Все равно вы будете ходить в одном и том же, а в рубашке и длинном платье вам точно будет жарко на побережье. То же самое касается туфлей на каблуках. Женщины берут их для красивых фото на пляже, но либо действительно наденут их только один раз, либо забудут про них вовсе. На отдыхе никто не одевается роскошно даже если вы собираетесь на ужин в дорогой ресторан.

Приборы для укладки волос

Обычный фен есть в каждом отеле, и с помощью него можно сделать много разных укладок. Однако не факт, что вы будете заниматься этим в отпуске. Чаще всего женщины берут с собой более мощный фен или утюжок, к которому они привыкли, но все это так и остается лежать в чемодане, так как в сильной влажности укладка не держится, но и не всегда есть время ее делать. Лучше лишнее время полежать на пляже или посетить красивую достопримечательность, чем тратить время на укладку волос.

Вещи “на всякий случай”