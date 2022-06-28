Что взять с собой в путешествие: список

Как не забыть ничего важного и не взять лишнего — рассказывают путешественники со стажем.

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Наши герои объехали полмира с одним рюкзаком. За годы путешествий они накопили много полезных лайфхаков, которыми готовы поделиться с вами. Как вместить необъятное и грамотно упаковать все вещи – рассказывают опытные туристы.

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Как правильно собирать рюкзак и что брать с собой?

Самое главное, что нужно не забыть взять с собой, по словам Ольги, это:

А чтобы наверняка не ошибиться с выбором вещей, рекомендуем определиться с количеством дней пребывания в отпуске. В материале ниже рассчитали идеальное число.

Продолжение списка:

Ольга: В пути может пригодиться личная аптечка, но не стоит собирать в неё все доступные препараты. Я обычно беру только то, что может понадобиться срочно: обезболивающее, антигистаминное (на случай укусов насекомых), пластырь и антисептик в компактном маркере. Также нужны индивидуальные лекарства, которые вы употребляете регулярно. Я, например, беру ещё капли в нос, поскольку они помогают мне снизить боль в ушах при посадке самолёта, и таблетки от мигрени, которые сложно купить по пути.

Наш другой герой – Роман – всегда берёт с собой небольшой перекус: орешки, сухофрукты, фрукты. А вот вещей возит мало и упаковывает их в отдельные пакеты – для чистого белья и для грязного. Обычно это три-четыре пары носков-трусов, несколько футболок, бейсболка (от солнца и дождя), спортивные штаны на случай, если захочется побегать или потренироваться. Кроме паспорта он берёт с собой ещё права, чтобы всегда была возможность уехать из страны.

Роман: Всякие одноразовые вещи из отелей вроде шампуней, гелей для душа, чая у меня тоже всегда есть в рюкзаке. А что если в следующем отеле не будет чая? Или гель для душа закончится? Иногда беру из отелей тапочки – они лёгкие, и в них удобно ходить. Также храню одноразовые вилки и ложки. Не надо готовить или идти в кафе – можно купить что-то в супермаркете и съесть на ходу. Если в дороге что-то произойдёт или будет небольшой перерыв, всегда можно подкрепиться. Это прикольно – сесть на пляже в средиземноморье и съесть яблоко из дома.

Полезные лайфхаки

От Романа

Купить термокружку. Это находка прошлого года. Очень удобно иметь с собой кружку и чай – кипяток всегда можно попросить в любой кафешке бесплатно. Вуаля! Вы пьёте не пыль индийских дорог, а прекрасный насыщенный цветочно-травяной ароматный напиток из Поднебесной.

Оставить рюкзак в номере. Мой рюкзак весит около 6 кг, это довольно много. Целый день с ним ходить не так-то просто. Поэтому обычно я бросаю основные вещи в гостинице или в квартире и иду гулять дальше с облегчённой версией того же рюкзака. Многие путешественники возят с собой несколько сумок.

От Ольги

Выбрасывать упаковку от лекарств. Я выбираю минимальную фасовку и выкидываю все лишние коробочки, инструкции и прочую упаковку. Это позволяет значительно уменьшить объём занимаемого ими места, а иногда и совместить «аптечку» с косметичкой.

Складывать мелкие вещи в средний карман. Мелочи, которые нужно доставать часто или быстро (зарядку от телефона, карту, влажные салфетки) удобнее всего сложить в средний внешний карман рюкзака, если он есть, или в основное отделение на самый верх.

Менее необходимые вещи убирать в самый низ. При укладке необходимого в рюкзаке в самом низу оставляю то, что понадобится в последнюю очередь (например, запасные джинсы). Потом тяжёлые предметы. Лёгкую одежду можно уложить в последнюю очередь в оставшееся свободное пространство. Документы и деньги кладу в отдельный маленький карман.

Оставить свободное место. Главное – постараться не забивать рюкзак «под завязку», оставив в нём свободное место. Оно обязательно пригодится для купленной в дороге бутылки воды, снятой с себя кофты или понравившегося сувенира.

Взять «дорожную» карту. Я всегда стараюсь брать с собой подробную бумажную карту автомобильных дорог той страны или части света, в которую направляюсь. Но для туристов, предпочитающих общественный транспорт, это не обязательно.

Брать только самое необходимое. Не стоит забывать о вероятности потерять свой багаж в поездке или не получить его вовремя в аэропорту назначения (а такое случается очень часто). За последний «доковидный» 2019 год во всём мире было потеряно 25 млн чемоданов.