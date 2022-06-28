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54 минуты назад

Чем опасен Wi-Fi в отеле

Мария Каткова

Туристы редко покупают SIM-карты за рубежом, так как связь там достаточно дорогая. Большинство предпочитают пользоваться беспроводным интернетом в отеле, кафе и ресторанах. Также Wi-Fi есть на некоторых пляжах, что тоже довольно удобно для туристов. Однако использование таких сетей может быть опасно. В материале “Рамблера” — о том, почему не стоит использовать беспроводной интернет в отеле, а также о способах обезопасить свои гаджеты.

Чем опасен Wi-Fi в отеле
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Чем опасен беспроводной интернет в отелях

Незащищенные сети опасны тем, что через них ваши данные могут попасть к мошенникам и ворам. Например, если вы захотите сделать денежный перевод во время отдыха кому-либо, то с большой вероятностью данные вашей карты могут быть украдены при хакерской атаке.

Также мошенники могут получить доступ к вашей личной информации: перепискам, данным о телефонных разговорах, паролям, фотографиям и всему остальному, что хранится в вашем телефоне. В том числе там могут быть пароли от личных кабинетов в онлайн-банки, а также конфиденциальная информация, которой вас могут шантажировать.

Также на ваш гаджет с помощью Wi-Fi в отеле можно загрузить вредоносные программы, взламывающие телефон.

Как защитить свои данные

Самый простой шаг, который сделает ваш отдых безопаснее — покупка SIM-карты. Выберите наиболее выгодный тариф и используйте его по необходимости, не обязательно сидеть в социальных сетях и делиться фотографиями с отпуска.

Если возможности купить карту нет, то не используйте в отеле онлайн-банки, почту и другие социальные сети, где хранится конфиденциальная информация. Также во время использования не указывайте нигде свои пароли. Если они у вас сохранены в телефоне или на компьютере, то лучше стереть их, чтобы злоумышленники не могли ими воспользоваться.

Пользуйтесь только верифицированными и закрытыми сетями. Например, если сеть отеля запаролена, то она более безопасная. Также всегда стоит проверять название сети. Иногда хакеры создают поддельные точки доступа, чтобы человек подключился к ним, и они смогли украсть его данные.

Лайфхаки,
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