Как россиян обманывают при планировании отдыха

Российских туристов предупредили о новых схемах обмана при планировании путешествий. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, по словам кандидата юридических наук, представителя правового агентства «Реакция» Олеси Аблезговой, в последнее время распространилась новая форма обмана соотечественников — мошенники предлагают выпустить банковские карты за рубежом, вывести валюту или обменять ее на криптовалюту.

«В связи с дефицитом наличной валюты не исключено, что появятся люди, которые получили "фальшивые" денежные средства у менял из Telegram. Человек переводит деньги посреднику — и на этом все заканчивается»,

— предупредила она россиян.

Также зафиксированы случаи обмана путешественников бывшими сотрудниками турфирм. Речь идет о менеджерах, которые во время работы собрали базу клиентов, а после увольнения продолжают якобы продавать им туры. Туристы продолжают с ними общаться, переводят им деньги за путевку, а злоумышленник забирает деньги себе.

Кроме того, «липовым» может оказаться и само турагентство — в социальных сетях создается страница, на которую за деньги привлекаются подписчики. Бывает, что мошенники также арендуют офис, «чтобы возникало ощущение надежности», а за несколько дней до отправления туристов перестают отвечать на звонки клиентов и офис переезжает.

По мнению ведущего юриста Европейской юридической службы Юрия Телегина, способов заранее предугадать возможный обман практически нет, однако обезопасить себя можно. Для этого при заключении договора необходимо проверять документы компании, подтверждающие полномочия на работу в туристической сфере, и при малейших подозрениях отказаться от дальнейшего подписания договора и оплаты тура.