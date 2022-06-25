Советы: как получать удовольствие от полетов

Есть несколько простых советов для начинающих авиапутешественников.

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К примеру, во время полета займите себя играми, книгами, фильмами или музыкой. Иногда одного отвлечения недостаточно, чтобы хоть как-то побороть страх, поэтому можно использовать два — листать журнал, слушая музыку, или смотреть фильм, играя в игры на ноутбуке. Перед отъездом купите себе несколько забавных игр про самолеты или большую книгу кроссвордов, чтобы занять себя. Впрочем, если вы выберете полет над Санкт-Петербургом — https://nebopitera.ru/, лучше всего будет наслаждаться красивыми видами.

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Используйте трюк со стаканом воды. Попросите стакан воды, поставьте его на поднос и наблюдайте, как слегка движется жидкость, не проливая. Это доказывает, как мало вы на самом деле двигаетесь, даже во время турбулентности. Шансы на то, что этот стакан не прольется в дороге, невелики!

Исследуйте структуру самолета. Найдите время, чтобы узнать, как строятся самолеты и какие меры безопасности принимаются при каждом полете. Понимание устройства самолета и того, как он должен действовать в воздухе, может быть всем, что нужно нервному путешественнику, чтобы меньше бояться.

Попросите о помощи. Иногда это может успокоить ваши нервы, если вы громко расскажете о своих тревогах. Сообщите бортпроводникам о своем страхе и попросите держать вас в курсе шумов, схемы полетов и т.д. Кроме того, всегда было приятно наблюдать за тем, как они продолжают работать (с улыбками на лицах), несмотря на турбулентность.

Посетите аэропорт перед поездкой. Если возможно, отправляйтесь в местный аэропорт и проведите время, наблюдая за взлетающими и приземляющимися самолетами и слушая звуки. Обратите особое внимание на то, сколько людей благополучно отправляются и прибывают в пункт назначения.