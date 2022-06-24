Россиянам объяснили, что делать при получении травмы за границей

Во время поездки за границу может случиться всякое. Поэтому перед отпуском туристам рекомендуют оформить страховку, потому как она включает и медицинскую помощь, и множество других полезных опций. Об этом рассказала директор проектов дирекции розничного страхования "Сберстрахования" Елена Кошелеву порталу Life.ru.

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Если турист за границей получил травму, то ему следует незамедлительно позвонить в сервисную компанию страховщика (номер указан в полисе). Специалисты поговорят с туристам и в зависимости от проблемы подберут компетентное медучреждение.

Также в компании могут помочь вызвать скорую помощь.

"Сервисная компания направляет в клинику гарантийное письмо, врачи ждут туриста и оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Затем застрахованному выдают рекомендации по дальнейшему лечению. Оплачивать дополнительно ничего не нужно", – считает Кошелева.

По ее словам, путешественникам не удастся получить плановую помощь по страховке, потому как компании строго отслеживают эти случаи.

При этом не все полюсы включают покрытие обострения хронических заболеваний, поэтому нужно предварительно изучить, что решает ваша страховка.

Если врач выписывает лекарства, а турист покупает и в аптеке, то потраченные средства можно возместить, если вы сохраните рецепт и чеки.

У некоторых туристов не получается дозвониться в страховую фирму. В таком случае надо обратиться в медучреждение самостоятельно, но получить у медика все нужные документы и чеки. Вернувшись в Россию, необходимо обратиться в страховую компанию, предоставить им все документы и ждать возмещения расходов.

При этом эксперт отметила, что страховая не покроет лечение, если травму турист получил, будучи выпившим. Также некоторые полисы не покрывают травмы, которые человек получает на мопеде или электросамокате.