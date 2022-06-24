Что нужно знать, если вы впервые едете во «все включено»

Система «все включено» во всех отелях трактуется по-разному. Однако в большинстве гостиниц она подразумевает пятиразовое питание со шведским столом, анимацию, собственный пляж с лежаками и зонтиками. Не все привыкли к такому типу отдыха, а для тех, кто впервые едет на такой отдых, в материале “Рамблера” — о том, что нужно знать.

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Алкоголь не всегда качественный

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«Все включено» подразумевает и безлимитный бар алкогольных напитков. Для тех, кто любит выпить, это — доступный способ отдохнуть и не тратить деньги. Как правило, в рамках программы представлены классические микс-коктейли, но алкоголь там не всегда качественный. В некоторых отелях Турции, например, даже находили поддельный алкоголь. Несмотря на регулярные рейды полиции, гостиницам все равно удается подавать постояльцам контрафактное спиртное. Поэтому будьте аккуратны и не злоупотребляйте спиртным на отдыхе.

Отличие в разных странах

Во всех странах концепция «все включено» отличается друг от друга. В Турции это может быть полный спектр развлечений, спа, пятиразовое питание и напитки. В России, например, по такой системе вам будут подавать только трехразовое питание. Поэтому перед поездкой лучше заранее уточнить детали у турагента для того, чтобы на отдыхе у вас не было сюрпризов.

Обращайте внимание на свежесть продуктов

Недобросовестные отельеры, которые экономят на постояльцах, любят подавать одинаковые блюда на разные приемы пищи. Поэтому лучше на шведском столе выбирать цельную пищу, например, овощи, фрукты, картофель, а также отказаться от салатов и гарниров, щедро приправленных соусами. Также не стоит употреблять воду, которую подают в кувшинах, лучше выбирать бутилированную воду, так как вы точно будете знать, что упаковка не вскрывалась.

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