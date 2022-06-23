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1 час назад

Раскрыты способы распознать поддельные отзывы об отелях

Lenta.ru

Туристам посоветовали с подозрением относиться к положительным отзывам, написанным в чрезмерно восторженной манере. О том, как распознать поддельные рецензии от настоящих, рассказал эксперт Мэтью Хейрснейп (Matthew Hairsnape), пишет Mirror.

Раскрыты способы распознать поддельные отзывы об отелях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Основатель сервиса туристических отзывов рассказал, что пятибалльные оценки объекта зачастую могут быть сфальсифицированы. По его мнению, маловероятно, что какое-то заведение получает только положительные отзывы и нет ни одного замечания или предложения по улучшению. Также это относится и к «красочным» негативным оценкам, так как их могут писать конкуренты или человек, подверженный стрессу или пребывающий в плохом настроении.

Эксперт раскрыл, что важно обращать внимание на детали: настоящий человек всегда будет включать в свой отзыв подробности, чтобы лучше описать опыт пребывания в заведении. Кроме того, Хейрснейп посоветовал проверять самих рецензентов: например, обратить внимание на их имя или посмотреть, не пересекаются ли даты отдыха в разных отелях.

«Будьте осторожны, когда читаете отзывы от пользователей, у которых нет фотографии профиля и очень необычное имя, например Теодор Золотое Яблоко, или имя, которое считается слишком распространенным, например ДжонДжон Смит», — предупредил специалист.

Ранее специалисты онлайн-сервиса Make Life Simpler показали несколько простых лайфхаков для правильного сбора чемодана в поездку. В первую очередь туристам порекомендовали заранее продумывать наряды и складывать вместе каждый комплект, чтобы не приходилось тратить время на выбор аутфита в отпуске.

Лайфхаки,Джон Смит,
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