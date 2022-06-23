Раскрыты способы распознать поддельные отзывы об отелях

Туристам посоветовали с подозрением относиться к положительным отзывам, написанным в чрезмерно восторженной манере. О том, как распознать поддельные рецензии от настоящих, рассказал эксперт Мэтью Хейрснейп (Matthew Hairsnape), пишет Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Основатель сервиса туристических отзывов рассказал, что пятибалльные оценки объекта зачастую могут быть сфальсифицированы. По его мнению, маловероятно, что какое-то заведение получает только положительные отзывы и нет ни одного замечания или предложения по улучшению. Также это относится и к «красочным» негативным оценкам, так как их могут писать конкуренты или человек, подверженный стрессу или пребывающий в плохом настроении.

Эксперт раскрыл, что важно обращать внимание на детали: настоящий человек всегда будет включать в свой отзыв подробности, чтобы лучше описать опыт пребывания в заведении. Кроме того, Хейрснейп посоветовал проверять самих рецензентов: например, обратить внимание на их имя или посмотреть, не пересекаются ли даты отдыха в разных отелях.

«Будьте осторожны, когда читаете отзывы от пользователей, у которых нет фотографии профиля и очень необычное имя, например Теодор Золотое Яблоко, или имя, которое считается слишком распространенным, например ДжонДжон Смит», — предупредил специалист.