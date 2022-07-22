Где находится самое гнусное место на земле

На самом деле на звание гнусного претендовать может множество мест, и каждый год в лидеры может выбиваться то одно, то другое. "Рамблер" рассказывает, от чего это зависит и как подготовиться к такому путешествию.

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Гнусом принято называть всех кровососущих двукрылых насекомых: комары, мошки, мокрецы, москиты, слепни, мухи цеце,

осенние жигалки — эти ребята даже по одиночке способны превратить любую прогулку в ад. А если соберутся компанией, да еще из нескольких видов, то страшно представить, что они могут сотворить с неподготовленным к встрече человеком.

Самыми "гнусными" с этой точки зрения можно назвать тундру, тайгу и лесотундру, особенно много гнуса вблизи водоемов со стоячей водой, например, болот. Размножение насекомых сильно зависит от погодных условий, и если год на какой-то территории выдался влажным, то гнуса будет много.

Первое, что приходит на ум, когда думаешь о средствах защиты, — всевозможные репелленты. Этого действительно может быть достаточно, если речь идет о вечерних посиделках на даче где-нибудь в средней полосе России. Но к походу в тайгу или рыбалке в где-нибудь в Карелии стоит подготовиться основательно.