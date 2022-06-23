Что означает буква в номере поезда

У каждого поезда, следующего на определенном направлении, есть буква. Многим пассажирам странно ее видеть, так как для большинства людей привычнее ездить на поездах, обозначенных исключительно цифрами. Таким образом, поезду дают уникальное обозначение, которое не повторяете в системе железнодорожных перевозок. О том, что значит буква в номере поезда — в материале “Рамблера”.

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Никакого секретного смысла в букве в номере поезда нет. Она нужна для того, чтобы пассажир или сотрудники железной дороги могли сориентироваться и узнать, что за состав стоит перед ними. Чаще всего поезду дают букву, связанную с направлением прибытия или отбытия. Например, если конечная вашего поезда в Москве, то у него может быть на конце буква М, если поезд едет до Адлера, вместе с номером в билете будет указана буква А.

Может быть и такая ситуация, что в одном составе оказались вагоны разных транспортных компаний. Тогда в номере поезда будут указаны две буквы с одинаковыми цифрами. К какому составу относится ваш вагон — будет указано на билете. Однако на качество обслуживания пассажиров это не влияет. Как правило, разные буквы присваиваются пассажирским и грузовым вагонам.

Еще могут быть ситуации, когда буква в номере поезда меняется на протяжении пути. Это происходит при смене составов или смене направления на длительных дорогах. Также буквы меняются при пересечении границ разных стран. Если номер поезда четный, то он едет на север или восток, если нечетный — состав движется на юг или запад.