Зачем в поезде нужен руль

Вы наверняка никогда не были в кабине машиниста поезда дальнего следования, но если посмотреть фотографии оттуда, можно заметить, что на его рабочем месте есть руль. Тогда у людей появляется вопрос о том, зачем поезду нужен руль, ведь он все равно едет по рельсам, где поворот регулируется с помощью стрелок. Разбираемся с этим в материале “Рамблера”.

Стоит отметить, что руль есть в поездах не только дальнего следования. Раньше его использовали и машинисты метро. Однако потом появились более современные поезда, где руль уже не требуется. Раньше в метрополитене руль выполнял роль ручного тормоза, как в машине. Если отказали тормоза или нужно было затормозить резко, машинист быстро крутил руль и останавливал состав.

В поездах дальнего следования и других наземных поездах руль выполняет функцию контролера скорости. Благодаря нему можно регулировать то, как быстро движется состав. Соответственно, если машинист крутит его влево, то скорость уменьшается. Вправо — увеличивается.

Обычный руль в классическом понимании поезду не нужен, так как его колеса сами поворачивают и свободно двигаются по рельсам. Соответственно, руля в поезде нет, есть только контроллер скорости, который для удобства эксплуатации сделан в такой форме, напоминающей руль.