Какие вещи взять с собой в путешествие?

Эти простенькие девайсы помогут вам избежать разных непредвиденных ситуаций и сделать поездку комфортнее.

Фото: UNSPLASH.COM/@MANTASHESTHAVEN UNSPLASH.COM/@MANTASHESTHAVEN

Путешествие путешествию рознь, и мы это с вами прекрасно понимаем. Естественно, от планов, места и уровня развития региона будет зависеть 90% вещей, которые необходимо иметь при себе. И если с «тюленьими» поездками в Турцию и Египет всё понятно, то как быть с теми, где вы не планируете сидеть на месте?

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Исходя из обширного опыта путешествий в разные места и времена года, мы собрали чек-лист вещей, которые ну не то чтобы сто процентов должны быть с вами, но задуматься о них стоит.

Чек-лист вещей в поход смотрите в этом материале.

Переходник для электросети

Не все знают и задумываются на этапе планирования, что в том месте, куда они отправляются, будут другие гнёзда электросетей. Забавно видеть, как отдельные персонажи пытаются придумывать «систему Ниппель», которая зарядит им телефон или запустит фен. Чтобы такого не произошло, просто купите «дежурный» переходник и всегда возите его с собой.

Цена: 800–1500 руб.

Подставка для телефона или планшета

Казалось бы, что и в обычной жизни у этого приспособления небольшая популярность. Но, знаете, когда вы будете в палатке или ехать через всю страну на автобусе, а может, просто сидеть на балконе в джунглях, наслаждаясь «местными звёздами», то такая подставка вам очень пригодится для комфортного просмотра сериальчика.

Цена: 600–1000 руб.

Шнурок 1 м

Здесь вообще можно придумать один миллион полезных применений. Например, использовать вместо пояса или подвязывать шляпу опять же к рюкзаку. Или вдруг у вас порвётся шнурок палатки, который идёт к колышку. Что вы будете делать тогда?

Шнурок обязательно вас спасёт, к бабушке можно не ходить.

Цена: примерно 25 руб.

Беруши

Опытные путешественники знают, насколько они необходимы, особенно в случаях бюджетных поездок, где ночевать приходится в хостелах, похожих на сквоты. Места много не занимают, а сколько пользы.

Цена: 150 руб.

Водонепроницаемый пакет для телефона

Социальные сети пестрят медиаконтентом с подводными съёмками. И в этом случае необязательно тащить с собой на отдых целую киносъёмочную команду. Хватит простого решения, такого как водонепроницаемый чехол или пакет, называйте как хотите. Суть простая: вы кладёте свой гаджет внутрь, закрываете герметичный замок и можете творить.

Цена: 1000 руб.

Пластиковый контейнер

Лайфхаки по использованию этой вещи были подслушаны во время очередных рассказов опытных скитальцев по миру.

Как минимум вы сможете спокойно сложить туда бутерброды на день либо незаметно вынести круассаны со шведского стола, а может, просто убрать назойливую мелочь, которая обычно громыхает по сумкам, и это не только о монетах.

Цена: 100–500 руб.

Нож с вилкой и ложкой

Да, такое приспособление существует. Мультифункциональный складной нож, к которому присоединены и ложка, и вилка. Это незаменимая вещь в походах и во время любого активного отдыха. Но помните, если в вашем путешествии фигурируют авиаперелёты, тогда его придётся сдать в багаж. Увы и ах.

Цена: в пределах 1000 руб.

Бумажная карта

Представляем себе один миллион комментариев: «XXI век сейчас. Всё есть в телефоне, а бумажные карты используют лишь пираты». Да, но телефон могут украсть, может не быть сети, он может разрядиться, или вы захотите снять волны океана и утопите его к чертям (проверено на себе). А вообще, это не так просто – ориентироваться по бумаге. Вам стоит это попробовать, только если не боитесь.

Цена: 400 руб.

Налобный фонарик

Вещь при любых обстоятельствах довольно полезная. Начиная от простого поиска-копания в собственной сумке до пешей ночной прогулки по Шри-Ланкийским серпантинам к месту вашего бунгало. Поверьте, стоит вам его в следующий раз захватить с собой, как вы точно обнаружите его максимальную полезность.

Цена: 500 руб.

Карабин

В своих материалах мы несколько раз уже упоминали об этой удивительной «приблуде» и не собираемся останавливаться. Неважно, где вы, кто вы и зачем. Пристегнуть к рюкзаку бутылку с водой, куртку, скейтборд, шлем, палки для хайкинга, да что угодно — это очень удобно.

Особенно в случаях, когда вы не любите носить в руках посторонние предметы. Лучше вы будете «ёжиком с яблочками на спине», чем жонглёром 1000 предметов. Как бы сказал один известный путешественник: «Мой личный рекомендасьён».