Купить билет на поезд летом и не разориться: 4 лайфхака

Многим из нас уже совсем скоро предстоит отправиться в отпуск, а кто-то поедет со всей семьей и, скорее всего, на поезде, если предстоит поездка на юг страны. Однако цены «кусались» как несколько лет назад, так и сегодня. Мы собрали несколько полезных рекомендаций, чтобы ваше путешествие по железной дороге не стало опустошительным для вашего бюджета. Выбираем не самое популярное время отправления Не стоит недооценивать этот момент. Цена может здорово поменяться в зависимости от количества оставшихся до отправления дней, свободных мест и, конечно, направления. Поездка на детский курорт в августе, к примеру, может здорово разочаровать и заметно сказаться на вашем семейном бюджете. Если вы едете без детей, то в этом случае стоит рассмотреть вариант поездки ранней осенью или в конце весны, когда школьные каникулы не влияют на ценник. Кроме того, учитывайте время отправления — ранним утром билеты, как правило, дешевле. Невозвратный тариф Конечно, нельзя предугадать, что может произойти даже в день отъезда, однако, если вы рискнете и возьмете невозвратные билеты на поезд, есть вероятность здорово сэкономить. Иногда скидка достигает рекордны× 25%, но все же не стоит слепо рассчитывать на этот вариант, если вы не уверены, что точно отправитесь в отпуск в эти дни. Не игнорируем льготы и скидки Если вы берете с собой детей, отличная новость — до 5 лет ребенок едет бесплатно, причем почти для всех категорий вагонов. Также вы можете взять билет со скидкой для своего школьника, однако летом это сделать сложнее, поэтому уточняем информацию на официальном сайте. Студентам и пенсионерам предоставляются скидки в любое время года, поэтому смело берем с собой на отдых старших членов семьи и уточняем размер льгот перед покупкой. И еще один момент — можно получить скидку, если поездка на поезде приходится на ваш день рождения. Иногда перевозчик предлагает скидку не только имениннику, но и нескольким его друзьям, так что не упустите момент. Поездка в будни Многие знают, что цена на поезд в будни может быть буквально в несколько раз ниже. Естественно, не всегда удается запланировать отправление именно в будний день, и все же этот момент стоит иметь в виду. Если же вы можете выбрать любой день, для большей скидки выбирайте в дополнение к будням отправление в не самые популярные часы, например, ночью или рано утром.