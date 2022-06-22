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2 часа назад

Россиян предупредили о риске лишиться машины по дороге на южные курорты

Lenta.ru

Автоюрист Сергей Радько назвал главные опасности, которым могут подвергнуться российские туристы, решившие отправиться на южные курорты на машине. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Россиян предупредили о рисках по дороге на южные курорты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, эксперт предупредил о риске лишиться автомобиля из-за неуплаченных штрафов. Он пояснил, что летом на дорогах южных направлений помимо сотрудников ГИБДД также дежурят судебные приставы, которые могут арестовать транспортное средство неплательщика.

«Каждый, кто едет на юг, готов заплатить любую сумму на месте, лишь бы не оставлять машину с детьми, тещей и всем скарбом где-нибудь в степи под Ростовом (Ростовом-на-Дону — прим. "Ленты.ру"), посреди дороги между Москвой и Сочи»,

— заявил Радько. Юрист отметил, что арестовать автомобиль могут даже за незначительный штраф в 500 рублей.

Ранее специалисты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» и медицинского сервиса «СберЗдоровье» дали советы по подготовке к автопутешествиям. Водителей призвали всегда осматривать колеса на наличие повреждений, измерять давление в шинах, а также проверять исправность двигателя и целостность шлангов.

Лайфхаки,Сергей Радько,ГИБДД,
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