Советы, которые спасут жизнь: как вести себя при ЧП в самолете

В самолетах могут происходить разные чрезвычайные ситуации, и некоторые из них могут быть опасны для жизни. Однако если вы знаете правила безопасности и следуете советам экспертов и бортпроводников, вы сможете спастись без серьезных травм. О том, как вести себя в самолете во время ЧП — в материале “Рамблера”.

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Правильно подготовьтесь к полету

Бортпроводники говорят, что в самолет нужно одеваться соответствующе. Вам должно быть комфортно, вы должны спокойно передвигаться в этой одежде. Соответственно, не стоит надевать узкие джинсы и туфли на каблуках. Также бортпроводники не рекомендуют надевать в самолет вещи с бахромой и длинным шлейфом, так как они могут легко воспламениться.

Сохраняйте спокойствие

Паника не поможет никому, а сделает только хуже. Важно сохранить ясность ума в критической ситуации и следовать основным правилам безопасности. Если вы будете бегать по салону самолета в панике и кричать, вы будете мешать другим и себе. Поэтому даже в серьезных ситуациях нужно сохранять спокойствие, хотя бы внешнее, чтобы не мешать другим людям заниматься спасением людей.

Следуйте указаниям бортпроводников

Старайтесь внимательно слушать все, что говорят бортпроводники, так как они точно знают, как действовать в случае аварийной ситуации. Если системы самолета не повреждены, указания дают по громкой связи, но она может не работать. Не считайте себя умнее специалистов и придерживайтесь их инструкций.

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