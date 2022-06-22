Советы, которые спасут жизнь: как вести себя при ЧП в самолете

В самолетах могут происходить разные чрезвычайные ситуации, и некоторые из них могут быть опасны для жизни. Однако если вы знаете правила безопасности и следуете советам экспертов и бортпроводников, вы сможете спастись без серьезных травм. О том, как вести себя в самолете во время ЧП — в материале “Рамблера”.
Бортпроводники говорят, что в самолет нужно одеваться соответствующе. Вам должно быть комфортно, вы должны спокойно передвигаться в этой одежде. Соответственно, не стоит надевать узкие джинсы и туфли на каблуках. Также бортпроводники не рекомендуют надевать в самолет вещи с бахромой и длинным шлейфом, так как они могут легко воспламениться.
Паника не поможет никому, а сделает только хуже. Важно сохранить ясность ума в критической ситуации и следовать основным правилам безопасности. Если вы будете бегать по салону самолета в панике и кричать, вы будете мешать другим и себе. Поэтому даже в серьезных ситуациях нужно сохранять спокойствие, хотя бы внешнее, чтобы не мешать другим людям заниматься спасением людей.
Старайтесь внимательно слушать все, что говорят бортпроводники, так как они точно знают, как действовать в случае аварийной ситуации. Если системы самолета не повреждены, указания дают по громкой связи, но она может не работать. Не считайте себя умнее специалистов и придерживайтесь их инструкций.
Самое главное в ситуации ЧП — время. Вам нужно действовать быстро. Поэтому не стоит тратить время на ручную кладь, даже если у вас там лежат ценные вещи. Поймите, что любая заминка может стоить вам дорого, и старайтесь как можно быстрее добраться до выхода из самолета при возможности. Если проход затруднен, перелезайте через спинки кресел.