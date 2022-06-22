Ж/д этикет: как правильно вести себя в поезде

В поездах существуют негласные правила этикета, которые стоит соблюдать, если вы не хотите показаться грубым и агрессивным своим попутчикам. Особенно важно учитывать это при длинных поездках, если дорога на поезде занимает несколько дней. О правилах железнодорожного этикета — в материале “Рамблера”.

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Аккуратно разложите свои вещи

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В первые минуты после отбытия поезда самые тяжелые. Люди пытаются разложить свои вещи, места может катастрофически не хватать. Старайтесь аккуратно раскладывать свои вещи, чтобы они не мешали другим пассажирам. Багаж кладут под нижнюю полку, но не всегда ему там находится место. Постарайтесь размещать свой багаж так, чтобы пространства хватило на все сумки. Даже если у вас несколько чемоданов, их можно по-разному расположить.

Если на станции зашел ваш новый попутчик, уступите ему место и дайте спокойно разложить вещи. Если вы пришли в середине поездки, постарайтесь не мешать другим и занимать как можно меньше места.

Старайтесь решать проблемы компромиссами

Если у вас возникла проблема с попутчиками, например, кто-то хочет поесть и просит пересесть на нижнюю полку, то лучше предложить компромиссное решение. Например, ограничить время пребывания человека на нижней полке. Если ваши попутчики оказались той самой шумной компанией, которая решила устроить застолье ночью, то попросите их переместиться в тамбур или просто поговорите с ними о том, что вам нужно отдохнуть. Не стоит сразу грозить полицией и проводником.

Учитывайте мнение большинства

Если в поезде открыто окно, из которого вам дует, а остальным пассажирам веет прохладой, то лучше попросить дополнительное одеяло у проводника. Если большинство людей просят открыть окно, то стоит прислушаться к их мнению и не продавливать свою позицию. случае, если вы все-таки закроете окно, помните, что вам ехать с этими же людьми еще несколько часов, а может и дней.

Не нарушайте личные границы

Если вам очень хочется с кем-то поговорить, возьмите телефон, выйдите в тамбур и позвоните друзьям. Разговаривать по телефону в вагоне удобно, но может быть сомнительным удовольствием для ваших попутчиков. Кроме того, не стоит донимать своих соседей по вагону разговорами о своей жизни. Если вы видите, что человеку неинтересно и он пытается уйти от вас, лучше завершить беседу и найти кого-то более разговорчивого.