Главврач «Шереметьево»: перед полетом нужно отказаться от кофе

В беседе с РИА Новости он сказал, что особой подготовки для перелета не требуется. Однако врачи советуют перед полетом выспаться, не пить накануне алкоголь, кофе, а также исключить из рациона продукты, которые могут вызывать повышенное газообразование.
"Рекомендуем обильное питье обязательно негазированной воды накануне и во время перелета, чтобы компенсировать обезвоживание, которое неизбежно проявляется во время полета",
— добавил Волга.
По его словам, люди, у которых могут появляться отеки и есть варикозное расширение вен, в полет нужно надевать компрессионный трикотаж, чтобы компенсировать и профилактировать обострение проявления болезни.