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4 минуты назад

Главврач «Шереметьево»: перед полетом нужно отказаться от кофе и пить много воды

runews24.ru

В беседе с РИА Новости он сказал, что особой подготовки для перелета не требуется. Однако врачи советуют перед полетом выспаться, не пить накануне алкоголь, кофе, а также исключить из рациона продукты, которые могут вызывать повышенное газообразование.

Главврач «Шереметьево»: перед полетом нужно отказаться от кофе
Фото: runews24.rurunews24.ru

"Рекомендуем обильное питье обязательно негазированной воды накануне и во время перелета, чтобы компенсировать обезвоживание, которое неизбежно проявляется во время полета",

— добавил Волга.

По его словам, люди, у которых могут появляться отеки и есть варикозное расширение вен, в полет нужно надевать компрессионный трикотаж, чтобы компенсировать и профилактировать обострение проявления болезни.

Лайфхаки,Аэропорт Шереметьево,
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