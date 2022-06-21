Плюсы и минусы обучения во время отпуска

Порой не удается эффективно совмещать работу и обучение. Непрочитанные тексты, невыполненные домашние задания, непрослушанные лекции накапливаются, и кажется, что в долгожданный отпуск все это можно наконец изучить. Но стоит ли? Рассказываем о плюсах и минусах обучения на отдыхе.

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Минусы обучения во время отпуска

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Вы не отдохнете полноценно (опять)

Порой для полноценного отдыха и перезагрузки нужно ничего не делать несколько дней. В противном случае вы столкнетесь с выгоранием. В отношении обучения существует такое понятие, как «академическое выгорание». Его определяют как негативную эмоциональную, физическую и умственную реакцию на длительное обучение, которая приводит к истощению, разочарованию, отсутствию мотивации и снижению результатов. Поэтому, прежде чем что-либо делать, оцените степень своей усталости и готовность воспринимать новую информацию.

Могут появиться негативные ассоциации с процессом обучения

Если вы будете учиться через силу и думать о том, что учеба портит ваш отпуск, то возникнут негативные ассоциации. Из-за этого внутренняя мотивация значительно снизится, а вместе с этим и эффективность обучения.

Ваше внимание рассеется

Кажется, что пляж — идеальная локация для обучения. Возможно, это и так. Но некоторым сконцентрироваться там будет куда сложнее, чем на привычном рабочем месте. Как следствие, обрабатывать какую-либо информацию вы будете в несколько раз дольше.

Плюсы обучения во время отпуска

Вы сможете заполнить пробелы в знаниях

У вас есть возможность вернуться к тому, что вы не до конца изучили или поняли. Определить эти пробелы можно с помощью тестов в качестве самопроверки.

Занятия будут проходить в спокойном темпе

Наконец никакие сообщения от коллег не будут вас отвлекать от процесса обучения. Выбрать время для занятий куда проще, чем в рабочие будни. Например, вы можете определить свои наиболее продуктивные часы и заниматься именно в этот период.

Вы сможете не только поучиться, но и переосмыслить свой образовательный опыт

Благодаря рефлексии мы понимаем, что наше, а что нет, какие методы, способы, форматы в обучении нам подходят. Причем рефлексировать нужно не однократно (например, по окончании одного курса), а периодически. Это этап в любом процессе обучения, к которому нужно возвращаться постоянно, так как меняемся мы, наши цели, мотивы, преподаватели, траектории развития, форматы. Для того чтобы переосмыслить образовательный опыт, нужно выделить время. Во время отпуска в спокойной обстановке можно его переосмыслить.

Вы можете попробовать новое

Благодаря тому что появилось свободное время, вы можете поэкспериментировать с новыми форматами, решить необычные для себя задачи помимо привычных, посмотреть лекцию в дополнение к изучаемой теме.

Обучение вас может снова вдохновить

Это возможно при условии, что у вас есть силы на восприятие новой информации и вы не переутомились (в ином случае вернитесь к началу статьи). Если вы смените обстановку и тем самым оставите привычную рутину, то процесс обучения покажется менее привычным и сможет вас снова вдохновить. Но для этого, конечно, также стоит вспомнить о своей первоначальной цели.

Учиться во время отпуска или нет — ваш выбор, так как вы способны оценить собственное состояние. Тем, кто решил совместить приятное с полезным, даем несколько рекомендаций.

Как учиться во время отпуска

Ищите баланс между отдыхом и обучением

Не перегружайте себя и лучше всего определите свой минимум, который нужно выполнить. Распределите занятия равномерно и внесите их в свое расписание. Не забывайте о небольших перерывах и во время занятий. Можно придерживаться известной техники Pomodoro: 25 минут работы и 5–7 минут отдыха.

Определите наиболее продуктивное время для занятий

Часы наибольшей продуктивности — вопрос индивидуальный. Ваш prime time может быть и вечером — определить это можно самостоятельно. Например, попробуйте учить новые иностранные слова или решать математические задачи в период с 9 до 12 и с 16 до 19 в течение недели и фиксируйте результат — в какое время вам удалось достигнуть его, когда это было затруднительно и в каком случае это не получилось вовсе (в календаре это можно отмечать разными цветами, например зеленым, желтым, красным соответственно). Проследите общую тенденцию и определите наиболее частые «зеленые» часы вашей продуктивности.

Организуйте пространство

Принцип разделения зон для отдыха и обучения сохраняется и во время отпуска. Найдите комфортный для занятий уголок, который не будет совпадать с местом для сна.