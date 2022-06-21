Почему на взлете кажется, что самолет «проваливается»

По статистике, 30% людей в мире страдают аэрофобией. Еще больше — испытывают дискомфорт перед полетом из-за волнения. Несмотря на то, что самолет считается самым безопасным видом транспорта, многие люди все равно боятся летать, и ничего не могут с этим сделать, так как убедительные доказательства и статистика не помогают.

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Также существует тип аэрофобов, которые контролируют каждое движение и стук в самолете, и пугаются отклонения от их собственной “нормы”. Например, крена или стуков. Бывает и такое, что на взлете кажется, что самолет “проваливается” и ощущение того, что он падает. В материале “Рамблера” — о том, почему это ощущение на самом деле не подвергает опасности пассажиров.

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Как летает самолет

Ее раз стоит повторить матчасть тем, кто не знает принципы работы самолета. Он летает не с помощью двигателей, а благодаря скорости. Самолет набирает скорость, а площадь позволяет ему подниматься в воздух. Чтобы понять принцип работы самолета, попробуйте открыть окно во время поездки на машине и вытащите ладонь. Если машина будет набирать скорость, вы почувствуете, как воздух под вашей ладонью поднимает ее вверх. Если на скорости из машины вытащить тетрадь, площадь которой будет больше, подбрасывать ее будет сильнее.

Вам нужно закрепить у себя в голове тот факт, что для взлета самолет набирает скорость. Соответственно, для того, чтобы опуститься, ему нужно ее сбавить. А во время полета она держится на одном и том же уровне, в зависимости от эшелона.

Почему самолет “проваливается”

Стоит также помнить, что на большой скорости наши ощущения гораздо более выражены, чем, например, в машине. Учитывать нужно и работу вестибулярного аппарата, который не у всех в идеальном состоянии.