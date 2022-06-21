Как избежать проблем со здоровьем при резкой смене климата

Из-за резкой смены климата у человека могут возникнуть неприятные симптомы. Для того чтобы избежать дискомфорта, следует дать организму адаптироваться к новым условиям, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, пишет «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, важную роль играет транспорт. При поездке на поезде адаптация происходит спокойно, а в случае авиаперелета в другой регион, особенно с холода в жару, организм может испытывать сильный стресс: происходит существенная нагрузка на иммунную систему и сосуды.
Лапа отметила, что многие граждане, которые считают себя здоровыми, попав в другой климат, ведут себя как прежде. В результате это приводит к нагрузке на сердце. Более того, можно заболеть, даже этого не заметив. К примеру, могут начаться проблемы со сном.
Врач считает, что избежать проблем поможет выполнение нескольких простых правил. Так, по ее словам, не следует себя перегружать, переедать и злоупотреблять спиртными напитками. Людям, страдающим сахарным диабетом, перенесшим инфаркт либо инсульт, рекомендуется воздержаться от резкой смены климата, та как при невнимательном отношении к здоровью риск повторения приступа увеличится.