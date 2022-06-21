Как избежать проблем со здоровьем при резкой смене климата

Из-за резкой смены климата у человека могут возникнуть неприятные симптомы. Для того чтобы избежать дискомфорта, следует дать организму адаптироваться к новым условиям, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, пишет «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, важную роль играет транспорт. При поездке на поезде адаптация происходит спокойно, а в случае авиаперелета в другой регион, особенно с холода в жару, организм может испытывать сильный стресс: происходит существенная нагрузка на иммунную систему и сосуды.

Лапа отметила, что многие граждане, которые считают себя здоровыми, попав в другой климат, ведут себя как прежде. В результате это приводит к нагрузке на сердце. Более того, можно заболеть, даже этого не заметив. К примеру, могут начаться проблемы со сном.