Как не заболеть после перелета в другую часть света

По словам терапевта Людмилы Лапы, в среднем человеку требуется порядка двух суткк на полную акклиматизацию.

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Чтобы не увеличить это время, сразу после прилета в другую страну, с другим климатом не нужно продолжать вести прежний образ жизни.

«Минимум нагрузок, никакого переедания, даже если от местных яств глаза разбегаются», - советует специалист.

По первости и на солнце стоит поменьше бывать. Но самое главное – не повторять ошибку других – не пить.