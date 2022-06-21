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2 часа назад

Не испортить отдых у моря: как не заболеть после перелета в другую часть света

Inc-News

По словам терапевта Людмилы Лапы, в среднем человеку требуется порядка двух суткк на полную акклиматизацию.

Как не заболеть после перелета в другую часть света
Фото: Inc-newsInc-news

Чтобы не увеличить это время, сразу после прилета в другую страну, с другим климатом не нужно продолжать вести прежний образ жизни.

«Минимум нагрузок, никакого переедания, даже если от местных яств глаза разбегаются», - советует специалист.

По первости и на солнце стоит поменьше бывать. Но самое главное – не повторять ошибку других – не пить.

Многим кажется, что алкоголь расслабляет. И это действительно так. Причем, настолько, что многие из тех, кто в это верил, так и провели весь отпуск или в номере или вообще в больнице.

Лайфхаки,
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