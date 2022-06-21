Как не заболеть после перелета в другую часть света

По словам терапевта Людмилы Лапы, в среднем человеку требуется порядка двух суткк на полную акклиматизацию.
Чтобы не увеличить это время, сразу после прилета в другую страну, с другим климатом не нужно продолжать вести прежний образ жизни.
«Минимум нагрузок, никакого переедания, даже если от местных яств глаза разбегаются», - советует специалист.
По первости и на солнце стоит поменьше бывать. Но самое главное – не повторять ошибку других – не пить.
Многим кажется, что алкоголь расслабляет. И это действительно так. Причем, настолько, что многие из тех, кто в это верил, так и провели весь отпуск или в номере или вообще в больнице.