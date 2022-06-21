Эксперт рассказал, как получить больше отпускных

Для точного понимания размера отпускных необходимо рассчитать средний дневной заработок. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Как пояснил эксперт, шансы получить на отдых деньги возрастут, если выплачивались премии в течение последнего календарного года. Они войдут в расчет среднего дневного заработка и увеличат его размер.

"Если гражданину был произведен перерасчет заработной платы в сторону ее уменьшения, то с отпуском временить не стоит. И наоборот: при увеличении зарплаты выгодно будет пойти в отпуск в осенние или даже зимние месяцы, ведь размер отпускных зависит от официального дохода за последние 12 месяцев", – отметил Соловьев.

В свою очередь, специалист добавил, что невыгодно захватывать отпуском официальные праздники, так как они увеличивают продолжительность отдыха, но в расчет отпускных не включаются.

Ранее сообщалось, что четверть россиян (25%) считают оптимальным отпуск продолжительностью в четыре недели. Уточняется, что сторонников длинного отпуска больше среди мужчин – 45%. Отпуск продолжительностью четыре недели и больше предпочли бы 39% женщин. Также отношение к длинному отдыху отличается у людей с разным заработком: больше его сторонников среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц.