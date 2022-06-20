Как сделать поездку в плацкарте комфортной

В летний сезон спрос на поездки поездом особенно возрастает, и порой билетов в купе по приемлемым ценам не остается. В таком случае приходится путешествовать в плацкарте, который не отличается особым комфортом.

Однако это еще не значит, что поездку в плацкартном вагоне нельзя сделать удобной. Подробнее о лайфхаках, которые помогут в этом – в материале "Рамблера".

Позаботьтесь о воде

Водопроводная вода в поездах не предназначена для питья, а покупать воду в вагоне-ресторане может быть дорого. Не поленитесь взять с собой большой запас воды – она спасет и от жары, и от обезвоживания.

Возьмите беруши

Уединиться в плацкартном вагоне едва ли возможно: чужие беседы, детский плач и шум поезда мешают днем и не дают заснуть ночью. Чтобы не жертвовать спокойствием и сном, возьмите с собой качественные беруши.

Купите электронную книгу

В поездках лучше отдавать предпочтение электронным, а не бумажным книгам. Во-первых, вы можете загрузить сколько угодно чтива, и это не скажется на весе багажа. Во-вторых, вы сможете читать даже в темноте.

Скачайте фильмы заранее

Не рассчитывайте на wi-fi и бесперебойную мобильную связь в долгой поездке. Лучше еще до отъезда скачайте фильмы на компьютер и планшет, чтобы не сокрушаться об отсутствии развлечений в поезде.

Выбирайте правильную еду