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1 час назад

Что делать, чтобы не заболеть в отпуске

Ferra.ru

Специалисты по путешествиям рассказали о простых, но действенных способах, которые помогут не заболеть во время путешествия.

Что делать, чтобы не заболеть в отпуске
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Самое первое — необходимо подготовиться к смене часового пояса, скорректировать режим дня таким образом, чтобы не было перегрузок организма при смене питания и сна. Питаться во время путешествия нужно легкой пищей, не пить напитки со льдом — неизвестно, из какой воды его могут приготовить, часто бывает, что из загрязненной.

Во многих городах, куда стремятся туристы, установлены уличные фонтанчики с питьевой водой — из них также не стоит пить. В рацион следует добавить пробиотики, чтобы не допустить проблем с желудком.

Эксперты также советуют, что во время перелетов лучше выбирать места возле иллюминатора. По словам специалистов, такие места — самые чистые. В условиях ковида, и не только, столик, подлокотники и ремень безопасности, которыми будете пользоваться в самолёте, нужно протирать влажными салфетками с антисептиком.

«На большей части поверхностей наблюдается высокий уровень бактерий, которые могут подвергнуть человека риску серьезного заражения», — подчеркивают эксперты.

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