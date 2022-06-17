Как отключиться от работы на время отпуска

Кому-то покажется парадоксом, но, чтобы повысить свою эффективность на работе, нужно научиться грамотно отдыхать. Умение переключаться и расслабляться уже вошло в разряд необходимых soft-skills. Перерыв поможет заново собраться с силами и применить творческий подход, на который в повседневной рутине порой не остается сил. Как же по-настоящему перезагрузиться в отпуске? Карьерный эксперт Центра занятости населения «Моя работа» Галина Чемоданова и специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Полестерова поделились полезными рекомендациями.

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По сравнению со многими другими странами, российское законодательство гораздо больше внимания уделяет правам трудящихся. Официальный отпуск в нашей стране длится 28 календарных дней в год. Тем не менее, многие не используют эту возможность, что чревато выгоранием. По данным опроса HeadHunter, с ним так или иначе сталкивались 80 процентов респондентов, а исследовательский холдинг Ромир приводит цифру в 64 процента россиян за 2021 год. Одна из основных предпосылок выгорания — постоянный стресс на работе и слишком высокая ее интенсивность. На это указали 53 процента респондентов HeadHunter.

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— Люди не идут в отпуск по разным причинам. Кто-то хочет получить денежную компенсацию, кому-то просто не согласовывают заслуженный отдых, объясняя это производственной необходимостью. Некоторые просто не умеют отдыхать из-за установки на перфекционизм и сверхпродуктивность. Такой подход эффективен очень краткосрочно, а в конечном счете приводит к хронической усталости и утрате ресурса. Труд в режиме нон-стоп — это «красный флаг». В таком случае нужно обратить внимание на баланс работы и личной жизни, скорректировать карьерный трек или даже «внутренние настройки». Отдых — не только залог продуктивности, но еще забота о здоровье и важный этап в долгосрочном карьерном планировании, — рассказала Галина Чемоданова.

Чтобы не доводить себя до ощущения хронической усталости, необходимо заранее позаботиться о здоровье.

— Для предотвращения выгорания на работе задумайтесь, живете ли вы так, как хочется? Если действительность идет вразрез с ожиданиями, возьмите паузу, поставьте четкую цель, составьте план, который поможет сделать первые шаги в направлении желаемого, — рекомендует специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Полестерова.

Подготовьте почву

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Это правило справедливо и наоборот. В большинстве крупных компаний отпуска согласовываются заранее — на полгода или даже на год вперед. Если же вы решили подать заявление за две недели, убедитесь, что на время вашего отсутствия не выпадет период авральной работы отдела. Будьте уверены, что не запланированы крупные мероприятия и не нужно сдавать массивы отчетности. Также постарайтесь «развести» время отпуска с теми, кто потенциально может вас заменить.

Тайм-менеджмент наше все — постарайтесь закрыть все срочные задачи. В последний день по возможности не беритесь за новые многоэтапные и долгосрочные проекты. Если вы руководитель — делегируйте, а если подчиненный — обратитесь к непосредственному начальнику с просьбой перераспределить поток входящих задач. Позаботьтесь, чтобы ваше отсутствие не вызвало сбоев в бизнес-процессах, и тогда вас будут по минимуму беспокоить в долгожданном отпуске.

Откажитесь от рабочей переписки и звонков

Инфошум приводит к огромному стрессу, который имеет свойство накапливаться. Нескончаемый поток входящих сообщений вызывает тревожность и «постоянную включенность». Советуем поставить рабочую коммуникацию на «паузу». В некоторых прогрессивных компаниях сотрудникам даже предлагают выйти из корпоративных чатов на время отпуска. В идеале старайтесь меньше времени уделять соцсетям и гаджетам. Отпуск — отличное время, чтобы стать еще ближе с родными и друзьями. Наслаждайтесь природой, будьте здесь и сейчас, ищите во всем красоту. Подумать о работе вы еще успеете.

Разрешите себе ничего не делать

Многие из нас воспитаны в труде и в детстве не раз слышали фразы, что «в выходные надо делать домашние дела», «закончил уроки — иди почитай» и другие. Это все формирует привычку и устоявшийся паттерн поведения. Многие не могут представить свою жизнь без работы, грустят и скучают от «безделья». Не стоит винить себя за пассивный отдых. Иногда он очень нужен, особенно в случае сильного переутомления. Организм сам посылает сигналы о помощи — стоит прислушаться к нему.

Смените «декорации»

Постарайтесь во время отпуска максимально разнообразить свою жизнь. Для качественной работы мозгу нужна новая информация. Смена деятельности и локаций способствуют усилению когнитивной активности.

Психолог Московской службы психологической помощи населению Анна Полестерова советует расставить приоритеты – на время отпуска сместить фокус внимания с профессиональной деятельности на другие сферы (спорт, хобби, путешествия), изменить свои неконструктивные модели поведения, отношение к стрессу, запланировать новые цели и задачи для самосовершенствования.

— Наполните будни новыми смыслами. Полноценный сон, регулярное питание, физическая активность, расслабляющие процедуры, пешие прогулки помогут внести в жизнь ощущение стабильности, восстановят ресурсы, — добавила Анна Полестерова.

Не перегружайте себя

Не стоит брать отпуск ради сторонних проектов. Баланс работы и личной жизни никто не отменял. Очень важно гармонизировать эти две сферы — всех денег мира не заработать, а здоровье необходимо сохранить. Не забывайте о себе, даже если перед вами стоят амбициозные цели. Вам будет еще сложнее приблизиться к ним из состояния усталости и апатии. Отдохните по максимуму: так, как вы привыкли работать. Тогда у вас будут и физические, и моральные силы на новые начинания.

Устройте себе «отдых после отдыха»

Организуйте себе день тишины перед выходом на работу. Не советуем сразу с трапа самолета кидаться на амбразуру новых задач и совершать трудовые подвиги. Дайте себе время на адаптацию — особенно если дорога домой была долгой. Сначала стоит побороть джетлаг и снова влиться в режим.

Центр «Моя работа» проводит бесплатные тренинги и мастер-классы не только на тему трудоустройства, но и по психологическим вопросам, таким как стресс и выгорание. Расписание открытых мероприятий доступно на сайте czn.mos.ru. Также все желающие могут обратиться за индивидуальной консультацией к карьерным экспертам — для этого не обязательно иметь официальный статус безработного.

В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои Документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улице Щепкина, д. 38, с. 1 и улице Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, д. 1, с. 1, и Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, на ул. Куусинена д. 2 с. 1

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