Как поехать в отпуск с ребенком и не пожалеть

Очень хочется в отпуск, но кажется, что с детьми вы точно не отдохнете? Поездка с ребенком действительно может обернуться большим стрессом. А может превратиться в ценное воспоминание о прекрасно проведенном времени. OneTwoTrip подсказал «Летидору», как грамотно подготовиться к отпуску с ребенком. В этой статье эксперты сервиса для планирования путешествий ответили на основные вопросы родителей и поделились лайфхаками.
Прежде чем рассказывать про поиск билетов и отелей, упомянем о том, без чего даже идеально спланированное путешествие вам не понравится. Успех поездки с детьми во многом зависит от настроя — в первую очередь родителей, но и малышей тоже. Особенно если это ваша первая поездка новым составом семьи.Если до рождения ребенка вы много путешествовали по стране и миру или отправлялись в отпуск без детей, у вас наверняка есть сложившееся представление о путешествиях. И теперь нужно его скорректировать, иначе разочарование неизбежно.
Путешествие с ребенком, особенно маленьким — это не тот отдых, к которому вы привыкли.
Опытные родители говорят, что путешествие с детьми — вообще не отдых, а смена обстановки. И это правда.
Малыш будет уставать быстрее вас и капризничать, откажется идти в картинную галерею (или будет вести себя там просто ужасно), попросит есть, когда все кафе закрыты на дневную сиесту, а на пляже не даст вам ни секунды свободного времени. И если это понимать, будет гораздо легче.
Ребенка тоже нужно подготовить. Расскажите ему о будущем путешествии, покажите картинки и фотографии. Если впереди первый перелет или поездка на поезде, подробно объясните, что его ждет — иначе малыш может испугаться необычной обстановки и громких непонятных звуков. Посмотрите вместе мультики (во многих популярных мультсериалах есть тематические выпуски — например, в «Трех котах» и «Малышариках»), почитайте книжки (для самых маленьких есть книги с окошками про аэропорт, самолет и поезд, а еще поездку на море и в горы) и обсудите правила поведения.
Точного списка в этом разделе не будет — потому что на самом деле с ребенком можно отправиться куда угодно, было бы желание и правильный настрой. Вы наверняка видели в интернете фото улыбающихся мам с младенцами на вершинах гор и диких пляжах, но это все же скорее экстрим.
Мы рекомендуем выбирать максимально безопасные локации, до которых несложно добраться и где есть доступ к медицинской помощи — при поездках с детьми это особенно важно.
Кроме того, обратите внимание на длительность дороги. Безусловно, многие летают с малышами на другой конец света — но для большинства, особенно если это первая поездка, такой перелет может оказаться слишком тяжелым. Причем трудно может быть не столько ребенку, сколько его родителям. Хорошо, если дорога займет около 3-4 часов.
В целом для первого путешествия с детьми лучше всего выбирать знакомое место, где вы уже бывали прежде. В этом случае хотя бы вам не придется адаптироваться, поэтому сможете помочь малышу.
Если вы путешествуете по России, для малыша потребуется свидетельство о рождении, а если ребенок старше 14 лет — паспорт. При поездках за рубеж загранпаспорт требуется даже малышу, а если в стране визовый режим — еще и виза. Если ребенок едет не с родителями, а с другими родственниками, подготовьте также нотариальное согласие (доверенность) — этот документ формально не относится к обязательным, но его могут попросить при посадке в поезд или регистрации на рейс. Если с ребенком едет только один родитель, то согласие второго не требуется. Нотариально заверенное согласие нужно только в одном случае: если ранее один родитель через пограничную службу запретил второму вывозить ребенка из страны без разрешения.
Обратите внимание, что в самолет обычно пускают младенцев старше двух недель. Если отправляетесь куда-то с новорожденным, может понадобиться справка с заключением педиатра о том, что лететь можно.
Дети до двух лет, если они не занимают отдельного места в самолете, по России летают бесплатно, а при перелете за границу за оформление билета берут небольшую комиссию. Однако билет в любом случае необходимо забронировать, и на стойке регистрации вам выдадут бланк с пометкой INF (infant — младенец).
Если вы хотите, чтобы малыш младше двух лет занимал отдельное место (например, некоторые предпочитают перевозить младенцев в автолюльках), придется купить для него детский билет — он распространяется на детей от 2 до 11 лет, но младенца по нему тоже можно провезти. Такие билеты стоят дешевле взрослых, но разница не слишком большая. Стоимость устанавливают авиакомпании — например, в S7 дают скидку 25%, а «Аэрофлот» обещает на некоторые направления снизить цену вдвое.Важный момент: оформить только детский билет онлайн нельзя, всегда нужно указывать сопровождающего взрослого (старше 18 лет), который летит тем же рейсом и классом обслуживания.Поэтому, если вы уже забронировали перелет для себя или другого взрослого, а после решили, что с вами полетит ребенок, для покупки билета для него необходимо позвонить в службу поддержки сервиса или авиакомпании.
В поездах РЖД дети до 5 лет могут ездить бесплатно, если при этом не занимают отдельного места. Один взрослый может провезти на своем месте только одного ребенка.Обратите внимание, что билет для малыша, который едет с вами на одной полке, все равно нужно оформить.
Если хотите, чтобы ребенок ехал на отдельном месте, нужно приобрести детский билет — он действителен для детей от 5 до 10 лет. Детский тариф составляет от 35% до 70% от полного (стоимость зависит от класса поезда и вагона).
Если ребенок старше 10 лет, ему можно оформить льготный билет (со скидкой до 50%).
Вы можете при поиске гостиницы сразу выставить необходимые фильтры: «Семейный отдых», «Отели для отдыха с детьми» и так далее — и получить список подходящих вариантов. Но рекомендуем обратить внимание на некоторые нюансы, которые сделают ваше пребывание еще более комфортным.
• Транспортная доступность. Выбирайте отель, до которого не слишком долго ехать от вокзала или аэропорта: после дороги вы вряд ли захотите еще несколько часов ехать на автобусе или такси. При этом отели прямо у вокзала или в десяти минутах от аэропорта тоже не подойдут — слишком шумно и в целом обстановка не для семейного отдыха. Если же от аэропорта до отеля всего полчаса на удобном трансфере или такси — это хороший вариант. • Местоположение отеля. Если гостиница расположена в центре города, убедитесь, что окна не выходят на оживленную улицу, на которой жизнь кипит до самого утра. Шумные ночные клубы, дискотеки, бары и рестораны должны быть подальше, иначе вы всю ночь будете укладывать малыша и не сможете выспаться сами. Поэтому проверьте расположение отеля на карте, где отмечены все находящиеся поблизости объекты — и не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы в форме обратной связи (она обычно есть на всех сайтах бронирования). Также можно найти отель на карте с реальной панорамой улиц и посмотреть, что его окружает.• Размер номера. Маленькие комнаты, в которых помещается только кровать, для отдыха с детьми не подойдут: во-первых, у вас наверняка много вещей, во-вторых, куда-то нужно поставить коляску, в-третьих, дети захотят ползать, ходить или бегать — и это лучше делать на полу, а не на кровати. Есть и еще один нюанс: когда ребенок уснет, вам где-то придется коротать время. Поэтому по возможности выбирайте номер с двумя комнатами или хотя бы балконом, на котором можно с комфортом посидеть.• Что нужно в номере. Холодильник, чтобы убрать продукты для перекусов, фрукты, овощи и напитки. Электрический чайник, чтобы вскипятить воду для смеси или сделать утром чай. Ванна или просторная душевая кабина, в которой вы сможете искупать малыша. Довольно большая раковина, чтобы быстро сполоснуть ребенка и отмыть одежду от пюре, песка или чая. И возможность постиранную одежду просушить — полотенцесушитель и сушилка на балконе.• Территория отеля. Чем безопаснее и проще, тем лучше. Горки, лестницы, многочисленные декоративные водоемы, два неогороженных взрослых бассейна и крутой вход в воду — все это лишние опасности, и одному из родителей все время нужно быть настороже. Конечно, за ребенком следить все равно необходимо, но хорошо бы при этом не оттаскивать его от предметов искусства в холле или вынимать из клумб, думая, не ядовиты ли цветы, которые он только что попробовал.• Инфраструктура для детей. При наличии выбора остановитесь в отеле, где есть различные активности для детей: как минимум игровая площадка (желательно расположенная в тени), а лучше детский клуб (обычно туда можно отдать на пару часов детей старше 3 лет). Если есть взрослый бассейн, уточните, имеется ли детская зона или отдельный бассейн для детей. Анимация, мини-зоопарк, детские дискотеки будут только плюсом. А вот особое меню не является критическим фактором: часто малышам предлагают фастфуд типа наггетсов, макарон с сыром и картошки фри. Лучше выяснить, насколько богат общий шведский стол, и кормить ребенка там.
Если летите с младенцем весом менее 11 кг, лучше всего заказать специальную подвесную люльку. Она устанавливается на первом ряду сразу за бизнес-классом, поэтому вас посадят именно на эти места. Закрепить люльку поможет стюардесса. Малыш будет пристегнут в течение всего полета и сможет поспать ― огромное облегчение для мамы.
Важно зарезервировать такую люльку заранее: обычно за 24-48 часов до перелета.
Дети постарше обычно уже хотят изучать мир. Перелет с ними тоже лучше совершать, забронировав первый ряд: там обычно увеличено место для ног или есть стенка, отделяющая от кресел бизнес-класса впереди. Здесь малыш может немного поползать. И в любом случае готовьтесь к тому, что, скорее всего, придется погулять с ним по салону.
Желательно, чтобы хотя бы одно место было у окна: видами из иллюминатора ребенка можно занять на 10-15 минут, а иногда и дольше.
В целом с детьми лучше сидеть в передней части салона: во-первых, там меньше ощущается турбулентность, а во-вторых, еду раздают раньше (а это отличная возможность отвлечь ребенка). Однако учтите, что в начале самолета рядом с вами может оказаться несколько детей, которые плачут или капризничают. Если хотите больше покоя, самостоятельно забронируйте места в середине салона. В хвосте же часто бывает более шумно, сильнее ощущается турбулентность, а еще часто образуется очередь в туалет.
И еще один лайфхак: если в ряду три кресла, при возможности старайтесь забронировать первое и третье. В лучшем случае между вами никого не посадят, и у вас окажется дополнительное пространство, в худшем можно попросить пассажира поменяться, если это не запрещено правилами авиакомпании.
Но мы напоминаем, что любые медикаменты нужно согласовать с педиатром. Капли также не рекомендуют применять детям до 2 лет, это может быть опасно.
Соберите отдельную сумочку или коробочку, которая скрасит досуг. Это могут новые книжки и игрушки без мелких деталей. Для малышей хорошо подойдут очень крупные паззлы, раскраски водой и многоразовые наклейки (проверьте заранее, чтобы они легко отклеивались — идеально найти гелевые). Для детей постарше есть специальные игры в дорогу.
На время пути многие родители снимают ограничения на гаджеты и экранное время. В этом случае заранее скачайте в память устройства побольше разных мультфильмов, также хороший вариант — любимые или, наоборот, совершенно новые игры.Важно: возьмите с собой детские наушники, чтобы песенки и мультики не мешали вам и окружающим.
Если едете с маленьким ребенком, обязательным пунктом должна стать удобная коляска или иное средство для переноски (слинг, эргорюкзак) — малыши быстро устают и не могут ходить так много, как хотелось бы взрослым. Сейчас на рынке существует множество так называемых ультракомпактов — колясок, которые легко складываются, занимают совсем мало места и весят меньше 6 кг. Многие из них можно брать на борт самолета — но все же перед перелетом лучше уточнить разрешенные к провозу габариты. Учтите, что часто у ультракомпактов маленькие колеса, и в городах с брусчаткой или на песчаных пляжах они могут быть неудобны — перед покупкой коляски именно для путешествия посмотрите видеообзоры.
При путешествии с детьми обязательно озаботьтесь хорошей медицинской страховкой для всей семьи. Также не забудьте аптечку, обсудив ее состав с педиатром.
Если едете на море, обязателен детский крем от солнца с SPF 50 и успокаивающие кожу средства на случай, если малыш все же обгорел. Хорошим вариантом также будет специальный купальный костюм с защитой от солнечных лучей.
Одежду лучше брать из расчета 2-3 комплекта на день — если, конечно, в отеле нет стиральной машинки в номере (в этом случае не забудьте детское средство для стирки).
Стоит положить в чемодан репеллент от насекомых и фумигатор со специальными таблетками — не во всех гостиницах они есть.Если ребенок ест какую-то определенную еду, а вы не уверены, что она есть в стране назначения — возьмите запас.
Путешествие с детьми может стать отличным способом изучения мира. Кстати, часто и у малышей после такой смены обстановки появляются новые умения. Важно только грамотно подготовиться к поездке — надеемся, что советы из этой статьи вам в этом помогут.