Как поехать в отпуск с ребенком и не пожалеть

Очень хочется в отпуск, но кажется, что с детьми вы точно не отдохнете? Поездка с ребенком действительно может обернуться большим стрессом. А может превратиться в ценное воспоминание о прекрасно проведенном времени. OneTwoTrip подсказал «Летидору», как грамотно подготовиться к отпуску с ребенком. В этой статье эксперты сервиса для планирования путешествий ответили на основные вопросы родителей и поделились лайфхаками.

Как готовиться к путешествию морально

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Прежде чем рассказывать про поиск билетов и отелей, упомянем о том, без чего даже идеально спланированное путешествие вам не понравится. Успех поездки с детьми во многом зависит от настроя — в первую очередь родителей, но и малышей тоже. Особенно если это ваша первая поездка новым составом семьи.Если до рождения ребенка вы много путешествовали по стране и миру или отправлялись в отпуск без детей, у вас наверняка есть сложившееся представление о путешествиях. И теперь нужно его скорректировать, иначе разочарование неизбежно.

Путешествие с ребенком, особенно маленьким — это не тот отдых, к которому вы привыкли.

Опытные родители говорят, что путешествие с детьми — вообще не отдых, а смена обстановки. И это правда.

Малыш будет уставать быстрее вас и капризничать, откажется идти в картинную галерею (или будет вести себя там просто ужасно), попросит есть, когда все кафе закрыты на дневную сиесту, а на пляже не даст вам ни секунды свободного времени. И если это понимать, будет гораздо легче.

Ребенка тоже нужно подготовить. Расскажите ему о будущем путешествии, покажите картинки и фотографии. Если впереди первый перелет или поездка на поезде, подробно объясните, что его ждет — иначе малыш может испугаться необычной обстановки и громких непонятных звуков. Посмотрите вместе мультики (во многих популярных мультсериалах есть тематические выпуски — например, в «Трех котах» и «Малышариках»), почитайте книжки (для самых маленьких есть книги с окошками про аэропорт, самолет и поезд, а еще поездку на море и в горы) и обсудите правила поведения.

Как выбрать направление

Точного списка в этом разделе не будет — потому что на самом деле с ребенком можно отправиться куда угодно, было бы желание и правильный настрой. Вы наверняка видели в интернете фото улыбающихся мам с младенцами на вершинах гор и диких пляжах, но это все же скорее экстрим.

Мы рекомендуем выбирать максимально безопасные локации, до которых несложно добраться и где есть доступ к медицинской помощи — при поездках с детьми это особенно важно.

Кроме того, обратите внимание на длительность дороги. Безусловно, многие летают с малышами на другой конец света — но для большинства, особенно если это первая поездка, такой перелет может оказаться слишком тяжелым. Причем трудно может быть не столько ребенку, сколько его родителям. Хорошо, если дорога займет около 3-4 часов.

В целом для первого путешествия с детьми лучше всего выбирать знакомое место, где вы уже бывали прежде. В этом случае хотя бы вам не придется адаптироваться, поэтому сможете помочь малышу.

Какие документы нужны для поездки

Если вы путешествуете по России, для малыша потребуется свидетельство о рождении, а если ребенок старше 14 лет — паспорт. При поездках за рубеж загранпаспорт требуется даже малышу, а если в стране визовый режим — еще и виза. Если ребенок едет не с родителями, а с другими родственниками, подготовьте также нотариальное согласие (доверенность) — этот документ формально не относится к обязательным, но его могут попросить при посадке в поезд или регистрации на рейс. Если с ребенком едет только один родитель, то согласие второго не требуется. Нотариально заверенное согласие нужно только в одном случае: если ранее один родитель через пограничную службу запретил второму вывозить ребенка из страны без разрешения.

Обратите внимание, что в самолет обычно пускают младенцев старше двух недель. Если отправляетесь куда-то с новорожденным, может понадобиться справка с заключением педиатра о том, что лететь можно.

Покупка билетов на самолет

Дети до двух лет, если они не занимают отдельного места в самолете, по России летают бесплатно, а при перелете за границу за оформление билета берут небольшую комиссию. Однако билет в любом случае необходимо забронировать, и на стойке регистрации вам выдадут бланк с пометкой INF (infant — младенец).

Если вы хотите, чтобы малыш младше двух лет занимал отдельное место (например, некоторые предпочитают перевозить младенцев в автолюльках), придется купить для него детский билет — он распространяется на детей от 2 до 11 лет, но младенца по нему тоже можно провезти. Такие билеты стоят дешевле взрослых, но разница не слишком большая. Стоимость устанавливают авиакомпании — например, в S7 дают скидку 25%, а «Аэрофлот» обещает на некоторые направления снизить цену вдвое.Важный момент: оформить только детский билет онлайн нельзя, всегда нужно указывать сопровождающего взрослого (старше 18 лет), который летит тем же рейсом и классом обслуживания.Поэтому, если вы уже забронировали перелет для себя или другого взрослого, а после решили, что с вами полетит ребенок, для покупки билета для него необходимо позвонить в службу поддержки сервиса или авиакомпании.

Покупка билетов на поезд

В поездах РЖД дети до 5 лет могут ездить бесплатно, если при этом не занимают отдельного места. Один взрослый может провезти на своем месте только одного ребенка.Обратите внимание, что билет для малыша, который едет с вами на одной полке, все равно нужно оформить.

Если хотите, чтобы ребенок ехал на отдельном месте, нужно приобрести детский билет — он действителен для детей от 5 до 10 лет. Детский тариф составляет от 35% до 70% от полного (стоимость зависит от класса поезда и вагона).

Если ребенок старше 10 лет, ему можно оформить льготный билет (со скидкой до 50%).

Выбор отеля

Вы можете при поиске гостиницы сразу выставить необходимые фильтры: «Семейный отдых», «Отели для отдыха с детьми» и так далее — и получить список подходящих вариантов. Но рекомендуем обратить внимание на некоторые нюансы, которые сделают ваше пребывание еще более комфортным.

• Транспортная доступность. Выбирайте отель, до которого не слишком долго ехать от вокзала или аэропорта: после дороги вы вряд ли захотите еще несколько часов ехать на автобусе или такси. При этом отели прямо у вокзала или в десяти минутах от аэропорта тоже не подойдут — слишком шумно и в целом обстановка не для семейного отдыха. Если же от аэропорта до отеля всего полчаса на удобном трансфере или такси — это хороший вариант. • Местоположение отеля. Если гостиница расположена в центре города, убедитесь, что окна не выходят на оживленную улицу, на которой жизнь кипит до самого утра. Шумные ночные клубы, дискотеки, бары и рестораны должны быть подальше, иначе вы всю ночь будете укладывать малыша и не сможете выспаться сами. Поэтому проверьте расположение отеля на карте, где отмечены все находящиеся поблизости объекты — и не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы в форме обратной связи (она обычно есть на всех сайтах бронирования). Также можно найти отель на карте с реальной панорамой улиц и посмотреть, что его окружает.• Размер номера. Маленькие комнаты, в которых помещается только кровать, для отдыха с детьми не подойдут: во-первых, у вас наверняка много вещей, во-вторых, куда-то нужно поставить коляску, в-третьих, дети захотят ползать, ходить или бегать — и это лучше делать на полу, а не на кровати. Есть и еще один нюанс: когда ребенок уснет, вам где-то придется коротать время. Поэтому по возможности выбирайте номер с двумя комнатами или хотя бы балконом, на котором можно с комфортом посидеть.• Что нужно в номере. Холодильник, чтобы убрать продукты для перекусов, фрукты, овощи и напитки. Электрический чайник, чтобы вскипятить воду для смеси или сделать утром чай. Ванна или просторная душевая кабина, в которой вы сможете искупать малыша. Довольно большая раковина, чтобы быстро сполоснуть ребенка и отмыть одежду от пюре, песка или чая. И возможность постиранную одежду просушить — полотенцесушитель и сушилка на балконе.• Территория отеля. Чем безопаснее и проще, тем лучше. Горки, лестницы, многочисленные декоративные водоемы, два неогороженных взрослых бассейна и крутой вход в воду — все это лишние опасности, и одному из родителей все время нужно быть настороже. Конечно, за ребенком следить все равно необходимо, но хорошо бы при этом не оттаскивать его от предметов искусства в холле или вынимать из клумб, думая, не ядовиты ли цветы, которые он только что попробовал.• Инфраструктура для детей. При наличии выбора остановитесь в отеле, где есть различные активности для детей: как минимум игровая площадка (желательно расположенная в тени), а лучше детский клуб (обычно туда можно отдать на пару часов детей старше 3 лет). Если есть взрослый бассейн, уточните, имеется ли детская зона или отдельный бассейн для детей. Анимация, мини-зоопарк, детские дискотеки будут только плюсом. А вот особое меню не является критическим фактором: часто малышам предлагают фастфуд типа наггетсов, макарон с сыром и картошки фри. Лучше выяснить, насколько богат общий шведский стол, и кормить ребенка там.

Как выбрать удобное место в самолете

Если летите с младенцем весом менее 11 кг, лучше всего заказать специальную подвесную люльку. Она устанавливается на первом ряду сразу за бизнес-классом, поэтому вас посадят именно на эти места. Закрепить люльку поможет стюардесса. Малыш будет пристегнут в течение всего полета и сможет поспать ― огромное облегчение для мамы.

Важно зарезервировать такую люльку заранее: обычно за 24-48 часов до перелета.

Дети постарше обычно уже хотят изучать мир. Перелет с ними тоже лучше совершать, забронировав первый ряд: там обычно увеличено место для ног или есть стенка, отделяющая от кресел бизнес-класса впереди. Здесь малыш может немного поползать. И в любом случае готовьтесь к тому, что, скорее всего, придется погулять с ним по салону.

Желательно, чтобы хотя бы одно место было у окна: видами из иллюминатора ребенка можно занять на 10-15 минут, а иногда и дольше.

В целом с детьми лучше сидеть в передней части салона: во-первых, там меньше ощущается турбулентность, а во-вторых, еду раздают раньше (а это отличная возможность отвлечь ребенка). Однако учтите, что в начале самолета рядом с вами может оказаться несколько детей, которые плачут или капризничают. Если хотите больше покоя, самостоятельно забронируйте места в середине салона. В хвосте же часто бывает более шумно, сильнее ощущается турбулентность, а еще часто образуется очередь в туалет.

И еще один лайфхак: если в ряду три кресла, при возможности старайтесь забронировать первое и третье. В лучшем случае между вами никого не посадят, и у вас окажется дополнительное пространство, в худшем можно попросить пассажира поменяться, если это не запрещено правилами авиакомпании.

Что взять в дорогу

Перекус для ребенка. Детское питание можно взять на борт самолета в необходимом количестве, главное, положите его в отдельный пакет, чтобы при досмотре не пришлось доставать из общей сумки.

Влажные салфетки и бумажные платки.

Бутылка с водой — детскую бутылочку пропустят даже в самолет.

Запасной комплект одежды не только для ребенка, но и для родителей, которые будут за ним присматривать.

Плед или большой шарф — укрыть от сквозняка.

Дорожная аптечка с пластырями, кровоостанавливающим материалом (бинт, гемостатическая губка), обезболивающим и лекарствами, которые нужны ребенку (если такие есть). Некоторые советуют брать на борт самолета сосудосуживающие капли для носа (чтобы не закладывало ушки на взлете). Вне зависимости от того, путешествуете вы самолетом или поездом, соберите отдельную «детскую» сумку, чтобы все необходимые вещи были под рукой.Что в ней должно быть:

Но мы напоминаем, что любые медикаменты нужно согласовать с педиатром. Капли также не рекомендуют применять детям до 2 лет, это может быть опасно.

Соберите отдельную сумочку или коробочку, которая скрасит досуг. Это могут новые книжки и игрушки без мелких деталей. Для малышей хорошо подойдут очень крупные паззлы, раскраски водой и многоразовые наклейки (проверьте заранее, чтобы они легко отклеивались — идеально найти гелевые). Для детей постарше есть специальные игры в дорогу.

На время пути многие родители снимают ограничения на гаджеты и экранное время. В этом случае заранее скачайте в память устройства побольше разных мультфильмов, также хороший вариант — любимые или, наоборот, совершенно новые игры.Важно: возьмите с собой детские наушники, чтобы песенки и мультики не мешали вам и окружающим.

Что еще понадобится в путешествии

Если едете с маленьким ребенком, обязательным пунктом должна стать удобная коляска или иное средство для переноски (слинг, эргорюкзак) — малыши быстро устают и не могут ходить так много, как хотелось бы взрослым. Сейчас на рынке существует множество так называемых ультракомпактов — колясок, которые легко складываются, занимают совсем мало места и весят меньше 6 кг. Многие из них можно брать на борт самолета — но все же перед перелетом лучше уточнить разрешенные к провозу габариты. Учтите, что часто у ультракомпактов маленькие колеса, и в городах с брусчаткой или на песчаных пляжах они могут быть неудобны — перед покупкой коляски именно для путешествия посмотрите видеообзоры.

При путешествии с детьми обязательно озаботьтесь хорошей медицинской страховкой для всей семьи. Также не забудьте аптечку, обсудив ее состав с педиатром.

Если едете на море, обязателен детский крем от солнца с SPF 50 и успокаивающие кожу средства на случай, если малыш все же обгорел. Хорошим вариантом также будет специальный купальный костюм с защитой от солнечных лучей.

Одежду лучше брать из расчета 2-3 комплекта на день — если, конечно, в отеле нет стиральной машинки в номере (в этом случае не забудьте детское средство для стирки).

Стоит положить в чемодан репеллент от насекомых и фумигатор со специальными таблетками — не во всех гостиницах они есть.Если ребенок ест какую-то определенную еду, а вы не уверены, что она есть в стране назначения — возьмите запас.